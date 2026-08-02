Pasión, celos y alta costura: la ópera Otello aterriza en Logroño y Calahorra desde el Salzburg Easter Festival

Otello - VERSIÓN DIGITAL

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aclamada por la crítica como un "triunfo de la estética y el drama", la producción de Otello del prestigio Salzburg Easter Festival, llega el próximo jueves, 6 de agosto, a dos localidades de La Rioja; En salas de Logroño (Cines 7 Infantes) y Calahorra (Cines Arcca). También se proyectará en más de 50 cines de España.

Se trata del tercer título del festival 'óh!pera Summer', una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras imprescindibles del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más imponentes del mundo.

Bajo la batuta del maestro Christian Thielemann, la Staatskapelle de Dresde ofrece una lectura de la partitura de Verdi que oscila entre la violencia volcánica de la tormenta inicial y la delicadeza camerística del último acto.

La representación se ve realzada por la visión del director de escena Vincent Boussard, con una propuesta estilizada y simbólica que integra vídeo, iluminación y escenografía para crear un entorno casi abstracto, explorando el conflicto entre lo antiguo y lo moderno.

El espectacular vestuario diseñado por el icono de la moda, Christian Lacroix, aporta una elegancia sofisticada que contrasta con la brutalidad emocional del libreto.

Esta versión de Otello cuenta con un elenco extraordinario de voces internacionales: el tenor argentino, José Cura, encarna a Otello con una intensidad actoral y una presencia física imponente, y la soprano alemana, Dorothea Röschmann, conmueve con una interpretación llena de matices líricos en el papel de Desdémona.

Por su parte, el barítono malagueño, Carlos Álvarez, ofrece una lección magistral de villanía, con una voz poderosa y una presencia escénica que destila una manipulación gélida y perfecta.

Un thriller en la que la sospecha es el arma La ópera narra la tragedia del general Otello, héroe de la República de Venecia y esposo de la noble Desdémona.

Movido por la ambición y el resentimiento, su alférez Iago siembra en él la sospecha de que su esposa le es infiel con Cassio.

Consumido por los celos y la desconfianza, Otello termina destruyendo a la mujer que ama, solo para descubrir demasiado tarde que ha sido víctima de una cruel manipulación.

La obra culmina en un desenlace trágico marcado por la culpa y la desesperación.

ÓPERA EN EL CINE PARA DISFRUTAR DURANTE EL VERANO

Esta representación de Otello del año 2016, de 147 minutos y cantada en italiano, se enmarca dentro de la cuarta edición del festival 'óh!pera Summer' para los meses de verano que permite vivir de manera diferente la ópera desde la sala del cine de la mano de la distribuidora Versión Digital: más accesible, cercana y espectacular; la calidad artística de los grandes festivales internacionales con todo lujo de detalles gracias a la filmación multicámara.

En la edición anterior, asistieron 15.600 espectadores.

Tras Otello, será el turno de Andrea Chénier, el 20 de agosto desde el Festival de Bregenz; Carmen, el 3 de septiembre desde el st. Margarethen; y Nabucco, el 17 de septiembre desde el Festival Arena di Verona.