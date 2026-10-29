Patronal de las Residencias riojanas "vuelve a cuestionar los 17 fines de semana de descanso pactados a partir de 2027"

Archivo - Mujer anciana en una residencia de mayores - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos firmantes del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja; CCOO, CSIF, USO y UGT, manifiestan "su más profundo rechazo a la postura de GerontoRioja, a la que se ha sumado el resto de la Patronal, en su intento de reinterpretar el artículo 32 del convenio, relativo al descanso semanal".

La reunión de la Comisión Paritaria celebrada ayer "concluyó sin acuerdo, al no alcanzarse una interpretación compartida sobre la aplicación de los descansos semanales".

La representación sindical considera esta actuación "una auténtica puñalada a los derechos conquistados y a la mejora de las condiciones de conciliación de miles de trabajadoras, después de meses de negociación, movilizaciones y sacrificios".

El artículo 32.a) del convenio establece literalmente: "A partir del año 2027, manteniendo la obligación de descansar obligatoriamente un fin de semana completo al menos una vez cada cuatro semanas, los calendarios de trabajo deberán incluir 17 fines de semana de descanso completos al año, no pudiendo detraerse más de dos de estos 17 fines de semana en el periodo vacacional.

El texto "es claro y no deja lugar a dudas en que los calendarios anuales que establezcan los turnos y horarios de trabajo, que se han de negociar con la representación legal de las personas trabajadoras en los dos últimos meses de cada año, deben incluir 17 fines de semana completos de descanso a partir de 2027, con la limitación expresamente establecida respecto al periodo vacacional de que de dichos 17 fines de semana como máximo 2 coincidan con el periodo vacacional".

Tal y como recoge el acta de la reunión, la redacción de este precepto "fue fruto de un intenso proceso negociador ante la Inspección de Trabajo, y aprobado con la conformidad de todas las representaciones para evitar interpretaciones erróneas o sesgadas".

Por ello, CCOO, CSIF, USO y UGT "rechazan cualquier intento de desvirtuar lo pactado y de recortar una mejora que resulta esencial para la vida personal y familiar de las personas trabajadoras".

GerontoRioja y el resto de la Patronal "deben asumir su responsabilidad y respetar el convenio colectivo que han firmado. Los derechos laborales no pueden quedar a merced de interpretaciones empresariales que perjudiquen a las plantillas. La conciliación no es un privilegio, es un derecho".