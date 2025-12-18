Patronato de Fundación Rioja Deporte refuerza la integración social, el deporte autóctono y ser sede de grandes eventos

Patronato de la Fundación Rioja Deporte refuerza la integración social, el deporte autóctono y la promoción de La Rioja como sede de grandes eventos deportivos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Rioja Deporte se ha reunido este jueves bajo la presidencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, para analizar la memoria de actividades de 2025, aprobar el listado de deportistas becados y definir las líneas estratégicas de actuación para 2026, para lo que contará con un presupuesto similar al presente, superando el millón de euros.

Durante el presente año 2025, la Fundación ha desarrollado y consolidado sus principales programas, con especial atención a la Escuela Riojana del Deporte, donde se ha trabajado con 30 centros educativos de La Rioja.

De forma paralela, a través de los programas de formación se han impartido cuatro cursos online y presenciales con un total de 454 alumnos, frente a los 247 que asistieron el año anterior.

Además, se ha reforzado el Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte, con reconocimientos médicos, análisis clínicos y material sanitario para los deportistas becados, garantizando un apoyo integral a su formación y preparación, incluyendo el Curso de Primeros Auxilios para entrenadores de los Juegos Deportivos de La Rioja, que será obligatorio a partir de 2027, y que por primera vez se ha extendido a las cabeceras de comarca.

Durante la reunión, el Patronato ha aprobado el listado de deportistas becados, que incorpora un incremento del 40% de las cuantías previsto para 2026 y la recuperación de ayudas a técnicos deportivos, impulsadas por el Gobierno de La Rioja.

Así, en 2025, la Fundación ha becado a 106 deportistas, de los cuales 45 han recibido ayudas directas y 61 han accedido a servicios de apoyo como fisioterapia, reconocimientos médicos y acceso a instalaciones deportivas, con un incremento de participación y cobertura respecto a la temporada anterior.

Con el objetivo de fomentar la práctica del único deporte autóctono de La Rioja, la Fundación ha contribuido de forma notable en la celebración de festivales, torneos y partidos profesionales y de base de pelota, en colaboración con la Federación Riojana de Pelota. Un respaldo con el que el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación Rioja Deporte, busca enraizar la práctica de esta modalidad tradicional en la sociedad y consolidar su presencia en la formación y el ámbito competitivo.

Al igual que durante el presente año, a lo largo de 2026, la Fundación continuará con los programas de integración social con natación, kickboxing, kárate y tenis en silla de ruedas. Para ello y en colaboración con diferentes asociaciones, participará en el desarrollo de actividades en instalaciones públicas y privadas que buscan fomentar la inclusión de personas con discapacidad, la cohesión social y el desarrollo de habilidades a través de la práctica deportiva, objetivos prioritarios para la Fundación.

LA RIOJA, DESTINO DE REFERENCIA EN MATERIA DEPORTIVA

Situar a La Rioja como sede y destino de referencia en el ámbito deportivo nacional e internacional es otro de los grandes retos presentes y futuros de la entidad.

Así, durante 2025, la Fundación apoyó hasta 30 eventos deportivos de numerosas disciplinas deportivas, veinte más que en 2024, entre ellos, La Rioja Bike Race, el Maratón Ciudad de Logroño, la Regata Internacional y Campeonato de España de Aerostación, la Vuelta Ciclista a La Rioja Sub23, el Campeonato de Internacional Ultimate Frisbee Sub24, el Campeonato de España Cadete y Sénior de Kárate y Para-Kárate y el Torneo Internacional de Parakárate.

Algunas de estas acciones contribuyeron a que el Palacio de los Deportes recibiera 66.800 espectadores, frente a los 64.600 del año anterior.

Entre los eventos más destacados previstos para 2026 se incluyen la XIV BTT Rioja Bike Race, el Campeonato de España Natación Máster, el Campeonato de España de Atletismo por selecciones autonómicas Cadete y Senior, el Campeonato Internacional Tenis W35, la XII Maratón Ciudad de Logroño, el Campeonato del Mundo de Frisbee Sub20, el Campeonato de España Cadete y Sénior de Kárate y Para-Kárate, así como las ligas regulares profesionales nacionales e internacionales en el Palacio de los Deportes y el CTD Adarraga, entre otros.