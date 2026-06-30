Patronato de la Fundación San Millán de la Cogolla aprueba las cuentas y la memoria de 2025 con una ejecución del 100% - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación San Millán de la Cogolla, que ha servido para aprobar las cuentas y la memoria de actividades del ejercicio 2025. La Fundación contó en 2025 con la cantidad de 1.211.950 euros consignada por el Gobierno de La Rioja en sus Presupuestos, a la que hay que sumar otras aportaciones recibidas por la institución de subvenciones públicas, convenios con otras instituciones, matrículas y venta de publicaciones, hasta alcanzar un total de 1,4 millones de euros.

Durante 2025, la Fundación San Millán de la Cogolla desarrolló una intensa programación cultural y académica a través de sus diversas líneas de actuación: el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), el proyecto de educación patrimonial Emilianensis y el festival de artes escénicas Escenario Vivo.

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Entre las actividades propiamente patrimoniales, hay que señalar que se ha seguido trabajando en la restauración de libros de la biblioteca monástica; se han culminado las tareas de identificación y descripción normalizada de toda la documentación del Archivo emilianense, tanto de la que está en el Archivo Histórico Nacional como de la que se encuentra en San Millán de la Cogolla, de tal manera que después de sacar a concurso el servicio, este se encuentra ya bastante avanzado y se ha terminado también la creación de un sistema de gestión de la información sobre intervenciones de conservación-restauración en el Monasterio de Yuso.

A través de la iniciativa 'Abierto por restauración', la Fundación San Millán de la Cogolla colaboró con el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para ofrecer en el verano de 2025, con un éxito total, visitas guiadas que permitieran conocer de primera mano la labor de investigación, conservación y restauración que está llevando a cabo el IPCE en el Monasterio de Suso.

IMPACTO INTERNACIONAL

También en el ámbito patrimonial, la Fundación ha continuado, dentro de su programa de educación, con la impartición de diversos talleres en los que han participado 2.617 escolares y 200 profesores de 30 centros educativos riojanos y de otras comunidades. Se programaron también en primavera y verano 25 talleres para familias, en los que participaron más de 400 personas.

Se llevó a cabo con el CRA Entrevalles el proyecto europeo CREATECH, que fue reconocido con el premio Young European Heritage Makers y que ha sido seleccionado por el área de Difusión del Servicio de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, entre más de 160 casos estudiados, como uno de los mejores ejemplos de buenas prácticas en educación patrimonial y será incluido en su manual para profesores de primaria, que se publicará en 2026.

Otras actividades patrimoniales que viene desarrollando la Fundación alcanzaron en 2025 gran reconocimiento: el proyecto de voluntariado del Patrimonio recibió el Premio Mundial a la Innovación en Educación sobre el Patrimonio Mundial, otorgado por la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco y el Instituto del Patrimonio Mundial para la formación y la investigación de Asia Pacífico.

Del mismo modo, la edición de 2025 de la Residencia de Artistas fue organizada en colaboración con el Consejo de Europa con motivo del 20.º aniversario del Convenio de Faro y, dado el papel que la Fundación lleva a cabo en la Red de Trabajo Internacional de Faro, el Ministerio de Cultura eligió San Millán para celebrar el III Encuentro del Convenio de Faro.

Escenario Vivo, que alcanzó en 2025 su novena convocatoria, se desarrolló en 21 municipios con 84 actividades y 8.214 espectadores, con una recaudación de 18.085 euros que se destinarán a la restauración del patrimonio (hasta la fecha y gracias a la venta de entradas de Escenario Vivo se han restaurado el presbiterio de la iglesia de Villaverde de Rioja, el pórtico de la iglesia de Matute, y una de las campanas de la iglesia de Alesanco).

Por su singularidad, hay dos actividades dentro de este festival de artes escénicas que requieren una mención especial, como son el Encuentro literario Virgulilla y el Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, al que en la edición de 2025 concurrieron más de 1.800 originales de 37 países (cifras que superaron en número de participantes y países de procedencia a la primera, llevada a cabo en 2024) de la que resultó ganador el escritor Gabriel Insausti.

SAN MILLÁN, REFERENTE INTERNACIONAL EN LENGUA ESPAÑOLA

Respecto a su otro gran objetivo, la lengua española, la Fundación San Millán de la Cogolla canaliza prácticamente todos sus proyectos al respecto a través del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), pero hay una serie de actividades periódicas más genéricas y trasversales, fuera del ámbito de los institutos de investigación en que se vertebra Cilengua, como es el caso del Congreso Trabalengua, recientemente nominado a los Premios Archiletras, o las periódicas colaboraciones con la Asociación de Academias de la Lengua o con la Asociación Internacional de Hispanistas, así como con la Universidad de La Rioja y otras universidades nacionales y extranjeras para la realización de cursos y congresos.

Son varios y diversos los proyectos de alta investigación que se llevan a cabo en Cilengua, como el de la 'Edición crítico-filológica de las Glosas Emilianenses y Silenses'; el del Diccionario Histórico de la Lengua Española o el denominado The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography: A Digital Humanities Project, de la University of British Columbia de Canadá y en el que Cilengua participa activamente, lo que da cuenta de la consideración internacional en que se tiene al centro riojano.

Y se sigue trabajando en la edición de textos literarios de la Edad Media y los Siglos de Oro. Proyectos que tienen también su reflejo de los diversos cursos y congresos que acoge Cilengua a lo largo de todo el año y en las diversas publicaciones editadas.

Este trabajo llevado a cabo por la Fundación hace que cada vez con más frecuencia otras instituciones y administraciones busquen su colaboración para llevar aquí diversas actividades de alcance internacional: a las ya mencionada hay que sumar la celebración en 2025 del XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica, la IV Semana del Español o el III Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica.

Con todas estas actividades, la Fundación San Millán de la Cogolla ha continuado en 2025 su labor para, en primer lugar, mantener el valor universal excepcional que llevó a los Monasterios de Suso y Yuso a conseguir su declaración como Patrimonio Mundial y aplicar los dictámenes de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y, en segundo lugar, para hacer de La Rioja un lugar de referencia en la investigación sobre la lengua española a nivel internacional, al tiempo que se refuerzan las relaciones culturales y científicas con otras instituciones y con otros países.