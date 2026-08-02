La Patrulla Canina aterriza en el Centro Comercial Berceo con ocho días de aventuras para toda la familia

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo recibirá del 14 al 22 de agosto a la Patrulla Canina. Durante ocho días, la zona de eventos del centro comercial se transformará en el universo de La Patrulla Canina con un gran espacio tematizado inspirado en La Patrulla Canina: La Dino Película.

Los niños y niñas podrán participar en juegos y retos pensados para toda la familia en la zona de eventos del centro comercial, de 17,30 a 20,30 horas. Además, los días 14 y 22 de agosto, Chase y Marshall visitarán Berceo de 18,00 a 20,00 horas para saludar a sus seguidores y fotografiarse con ellos.

Esta iniciativa se organiza con motivo del estreno de La Patrulla Canina: La Dino Película, que llegará a los cines el 7 de agosto. Además, los usuarios de la aplicación Berceo Club podrán disfrutar de la película en Cines Yelmo Premium por 6,90 euros, completando una propuesta de ocio pensada para disfrutar antes y después de la visita al centro comercial.

El gran momento de la programación llegará los días 14 y 22 de agosto, cuando Chase y Marshall visitarán Berceo para conocer a sus seguidores.

Durante el encuentro, los niños podrán saludar a dos de los personajes más queridos de la serie, hacerse fotografías con ellos y llevarse un recuerdo de una tarde muy especial.

Todas las actividades serán gratuitas para los usuarios de la aplicación Berceo Club. Con esta propuesta, Berceo continúa apostando por ofrecer experiencias de ocio familiar que complementan su oferta comercial y convierten cada visita al centro en un plan para disfrutar juntos.

ACTIVIDADES Y AVENTURAS CON LA PATRULLA CANINA EN BERCEO

Del 14 al 22 de agosto

Zona de eventos de Berceo

De 17,30 a 20,30 horas

VISITAS DE CHASE Y MARSHALL AL CENTRO COMERCIAL BERCEO

Los días 14 y 22 de agosto

Zona de eventos de Berceo

De 18 a 20 horas