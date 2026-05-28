La PAU comienza este martes en La Rioja con 1.629 alumnos matriculados

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja, María Ángeles Martínez Calvo, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) comienza este próximo martes, 2 de junio, en la Comunidad de La Rioja, con un total de 1.629 alumnos matriculados. De éstos, 1.480 son de la fase obligatoria, que es la fase de acceso, y 149 de la voluntaria -de los que 87 son de Formación Profesional-.

Estos datos los ha dado a conocer la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja, María Ángeles Martínez Calvo, tras los últimos acuerdos adoptados durante la última reunión de la Comisión Organizadora de la PAU. Ha apuntado que se adelantan las pruebas media hora.

Ha señalado que los examinados estarán distribuidos por las tres sedes donde se van a realizar las pruebas, de manera que en la sede 1, que es en Logroño, en el edificio Quintiliano, y parte del Aulario Polideportivo del Centro Riojano de Innovación Educativa. En ellas, se examinarán 671 estudiantes.

En la sede 2, también en Logroño, en la Facultad de Ciencia y Tecnología y también en el Polideportivo Universitario y algunas aulas también del Centro Riojano de Innovación Educativa, hay 664 estudiantes asignados y en la sede 3, que será en Calahorra, 294.

Martínez Calvo ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad para todo el estudiantado", ya que "han completado una etapa formativa muy exigente y creo que se han llegado hasta aquí, están sobradamente preparados para afrontar estas pruebas". De hecho, ha apuntado que el año pasado aprobó el 97,57 por ciento.

Ha recordado que los alumnos "deben venir correctamente identificado porque tiene que tener la identificación en todo momento en la mesa donde va a realizar la prueba -se permite DNI digital, que se pedirá antes de entrar al aula-, ya que no pueden entrar con teléfonos móviles, con dispositivos electrónicos, ni con relojes inteligentes, ni pulseras de adaptividad, ni gafas inteligentes ni ningún dispositivo con capacidad tecnológica".

"Pueden utilizar bolígrafo azul o negro y también pueden utilizar tipex", ha añadido, al tiempo que ha recordado que "las calculadoras son las que están ya aprobadas en el listado de calculadoras que vienen en las instrucciones que están publicadas".

Preguntada por la instalación de inhibidores de frecuencia, ha destacao que "están prohibidos", si bien "como medida de disuasoria, en cada una de las sedes, el representante del tribunal tendrá un dispositivo para detectar cualquier dispositivo electrónico".

"Éste si se ve alguna actitud sospechosa le puede decir al estudiante que salga y comprobar; pero yo creo que no es lo normal, lo que si lo es, es que todo el mundo venga a su examen con los conocimientos que tiene".