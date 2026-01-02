Los pediatras proponen incluir la vacuna contra la hepatitis A en el calendario infantil ante el repunte de casos

Archivo - Imagen de archivo de una enfermera vacunando a un bebé. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha propuesto la incorporación de la vacunación sistemática frente a la hepatitis A (HA), con una pauta de dosis única a los 12-15 meses de edad y una de rescate para el resto de la infancia y adolescentes sin vacunar, ya que esta vacuna es efectiva también tras la exposición.

Así lo ha indicado en la revista 'Anales de Pediatría', donde ha publicado su calendario de vacunaciones e inmunizaciones recomendado para 2026, un documento basado en evidencias científicas y epidemiológicas existentes.

"España, hasta ahora, era un país con baja endemicidad de hepatitis A, por lo que la vacunación estaba recomendada únicamente para grupos de riesgo, salvo estas tres excepciones", ha asegurado el coordinador del CAV-AEP, Francisco Álvarez.

Según recuerda el CAV-AEP , hasta la fecha, solo Cataluña, Ceuta y Melilla incluyen la vacunación contra la hepatitis A en el calendario infantil, las dos últimas por su localización geográfica y Cataluña como parte de un plan piloto iniciado en Barcelona, que posteriormente se extendió a toda la comunidad y se ha mantenido como permanente.

"El aumento de casos en estos dos últimos años en la mayoría de las comunidades autónomas nos obliga, sin embargo, a reforzar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, así como a robustecer la prevención con la vacunación", ha añadido Álvarez.

Otra de las actualizaciones de esta edición del calendario es la recomendación de la vacuna contra la gripe a todos los niños y adolescentes de entre los 6 meses y los 17 años, una propuesta que se lanzó ya en otoño. Los expertos sugieren reforzar también las coberturas en convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo y/ o que conviven con menores de 6 meses, embarazadas (tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo, en cualquier momento del embarazo) y a todos los profesionales sanitarios.

Además, en el calendario de 2026 se ha incorporado una nueva tabla con las vacunaciones recomendadas según las enfermedades crónicas o las condiciones de riesgo. También, se ha editado un calendario especial para las familias.

El CAV-AEP insiste en la necesidad de avanzar hacia un calendario de vacunaciones e inmunizaciones único que garantice la equidad tanto en la prevención de las enfermedades como en el acceso a la protección vacunal en todo el territorio. Tal y como señala su coordinador, alcanzar este objetivo exige "la implicación conjunta de los profesionales sanitarios y de los responsables políticos que intervienen en las decisiones sobre el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de la población infantil y adolescente en España, un ámbito en el que el comité está plenamente dispuesto a colaborar".

En este contexto, el CAV-AEP vuelve a destacar la urgencia de desarrollar un modelo de financiación que permita un acceso equitativo a las vacunas que actualmente no están incluidas en el calendario del Sistema Nacional de Salud, reduciendo el impacto económico que esta situación supone para las familias y redoblar esfuerzos, tanto desde Salud Pública como desde los equipos de pediatría de atención primaria, para aumentar las coberturas vacunales.

El Comité aboga por la constitución de un Comité Nacional de Inmunización que incluya pediatras expertos en las comisiones decisorias en materia de vacunas e inmunizaciones, integrando también a técnicos de Salud Pública del Ministerio y de las comunidades autónomas, a sociedades científicas y representantes de los pacientes, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En opinión del pediatra, "la participación de estos actores favorecería un mayor consenso y un respaldo social más sólido a las decisiones que se adopten".

CONTINUIDAD EN LAS RECOMENDACIONES CLAVE

El calendario vacunal de la AEP para 2026 consolida las recomendaciones incorporadas en años previos, sin hacer distinciones entre inmunizaciones financiadas y no financiadas, al considerarse que todas deberían aplicarse de forma sistemática a la población infantil y adolescente.

De este modo, se mantiene la recomendación de incluir la vacuna frente al rotavirus de forma sistemática en todos los lactantes españoles, como ya realizan todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía que la incorporará este mes.

Además, apuesta por el mantenimiento de la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, 'Haemophilus influenzae' tipo b y poliomielitis con vacunas hexavalentes, que también llevan la hepatitis B, con pauta 2+1 (2, 4 y 11 meses) que lleva aparejada la aplicación de una dosis de polio a los 6 años para la cohorte que siga este esquema, preferentemente con DTPa (DTPa-VPI), aunque también sería válida la Tdpa+VPI.

También recomienda la vacuna de carga estándar frente a difteria y tosferina (DTPa) o en su defecto de la de baja carga antigénica (Tdpa) a los 6 años, asociada a VPI, y que vaya seguida de otra dosis de Tdpa a los 10-12 años de edad.

Asimismo, aconseja el mantenimiento de la pauta de vacunación antineumocócica 2+1 con VNC15 (2, 4 y 11 meses) o con VNC20 con una pauta 3+1 (2, 4, 6 y 11 meses). Además, recomienda la vacuna frente al meningococo B como sistemática en el lactante, en pauta 2+1 con inicio a los 2 meses de edad.

También aconseja la renovación de la pauta de vacunación frente a los meningococos A, C, W e Y, con un esquema (1+1+1) de una dosis a los 4 meses, otra a los 12 meses y otra a los 12-13 años, con un rescate progresivo hasta los 18 años en los no vacunados con MenACWY.

Entre las recomendaciones se incluyen la vacunación triple vírica y contra la varicela, la vacunación frente al SARS-CoV-2, la vacuna del virus del papiloma humano, el uso de nirsevimab (anticuerpo monoclonal frente al VRS) y la vacunación antigripal sistemática en niños de 6 meses a 17 años, siendo preferente la vacuna intranasal a partir de los 2 años.

VACUNACIÓN EN EL EMBARAZO

También se mantiene un apartado dedicado a la vacunación en el embarazo, tanto para proteger a la madre como al bebé, recomendando la vacunación con Tdpa a partir de la semana 27 de gestación; la vacunación covid-ARNm en cualquier momento del embarazo e igualmente la vacunación antigripal si este coincidiera con la temporada estacional.

Las recomendaciones del CAV recogen la vacuna frente al VRS para embarazadas, disponible en las farmacias comunitarias, pero no financiada por el SNS. A los niños de madres vacunadas en el embarazo, Salud Pública recomienda aplicarles igualmente el anticuerpo monoclonal frente al VRS en el momento del nacimiento.