Pedro Ruiz y Nacho Guerreros protagonizan la programación teatral de las fiestas patronales de agosto de Calahorra

Archivo - El actor Nacho Guerreros. - TEATRO MARÍA LUISA - Archivo

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teatro Ideal de Calahorra volverá a ser uno de los escenarios principales de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, que Calahorra celebrará del 25 al 31 de agosto.

El Ideal ha programado cuatro espectáculos: 3 comedias y una revista, ampliando la oferta cultural en fiestas y ofreciendo al público una variada programación con mucho humor.

Abrirá la programación teatral festiva la revista musical 'Sarao, '¡vive la fiesta!' el miércoles 26 de agosto a las 20,30 horas. Con idea original y dirección artística de Luis Pardos, este espectáculo celebra la alegría, la tradición y el talento artístico a través de la música, la danza y el humor.

Inspirado en el espíritu festivo, ofrece una propuesta escénica llena de elegancia, energía y emoción, con la participación de artistas profesionales de distintas disciplinas.

El jueves 27 de agosto a las 20,30 horas los actores Virginia Muñoz, Antonio Romero, Noemí Riz y Miguel Ángel Martín subirán al escenario del teatro calagurritano para representar la comedia coral 'Una hermana para tres hermanos', escrita y dirigida por Álvaro Carrero.

Los personajes, hermanos entre sí, tendrán que resolver el enigma si quieren recibir la herencia millonaria de su difunto padre. En esta situación los actores se verán envueltos en un tira y afloja que les llevará a vivir momentos límites.

El humor estará muy presente en el Ideal el viernes 28 de agosto con el nuevo espectáculo del actor, humorista, presentador y cantante Pedro Ruiz titulado 'Mi vida es una anécdota'.

A las 20,30 horas el patio de butacas se convertirá en el salón de la casa de Pedro Ruiz para compartir sus anécdotas, reflexiones y encuentros con el público. A lo largo de 80 minutos contará, interpretará, parodiará y cantará situaciones vividas con personajes muy conocidos en momentos delicados y comprometidos de sus vidas.

Los asistentes podrán hacerle preguntas al polifacético actor antes de finalizar su espectáculo.

La programación de las fiestas en el teatro concluirá el sábado 29 de agosto a las 20,30 horas con la comedia 'Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió', protagonizada por el calagurritano Nacho Guerreros, que volverá al Ideal estas próximas fiestas. Le acompañarán las actrices Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado.

La última novela del escritor Paco ha pasado con más pena que gloria. Por eso, su mujer Begoña, convencida de que el problema no es el libro sino la falta de promoción contrata a una community manager despiadada que quiere convertir a Paco en un fenómeno viral, cueste lo que cueste.

VENTA DE ENTRADAS Y ABONO

Las entradas para estos cuatro espectáculos saldrán a la venta el 6 de agosto, a las 12,00 horas en la taquilla del teatro y a partir de las 14,00 horas online en citylok.com/teatroideal.

La taquilla del Ideal abrirá los días 6, 13, 20 y 27 de agosto, desde las 12,00 hasta las 14,00 horas. Para esta programación teatral de las fiestas el Ayuntamiento ofrece un abono de teatro con un 35 % de descuento para quienes adquieran las entradas de los cuatro espectáculos programados del 26 al 29 de agosto.

También se mantienen la entrada joven de 4 euros para menores de 30 años en el segundo anfiteatro y los descuentos de un 20 % para mayores de 60 años y titulares del Carné Joven, y un 50 % para personas desempleadas.

Asimismo, las personas usuarias de silla de ruedas podrán acceder a las plateas del teatro al precio general más económico del espectáculo (máximo 2 entradas para cada persona con discapacidad).

INVITACIONES PARA 'CORT...en'

Las invitaciones para asistir a la gala de entrega de premios y clausura del XXVII Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra' estarán disponibles a partir del 3 de septiembre en la taquilla del Ideal y online en citylok.com/teatroideal.

El acto se celebrará el viernes 18 de septiembre a las 20,30 horas en el teatro Ideal.

Durante el desarrollo de la gala se conocerán a los ganadores de esta edición del Festival de cortometrajes.

El Ayuntamiento de Calahorra entrega el del Jurado al mejor cortometraje, dotado con 2.000 euros, y el del Público por valor de 800 euros. El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) otorga el premio al mejor director menor de 30 años, cuya cuantía es de 800 euros. Además, el Ayuntamiento también premia la mejor actuación femenina y masculina y la mejor actuación femenina y masculina menor de 30 años con 400 euros cada categoría.