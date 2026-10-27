Pedro Sánchez recuerda a Tomás Santos como "un alcalde entregado a su gente y a su ciudad"

Archivo - El ex alcalde de Logroño Tomás Santos durante el acto en el que han entrega a ex alcaldes Medallas de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024 - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tenido un recuerdo para el exalcalde de Logroño, Tomás Santos, fallecido esta tarde a los 75 años, destacando que fue "un alcalde entregado a su gente y a su ciudad".

Sánchez ha escrito estas palabras en la redes sociales, mandando "todo mi cariño para la familia y seres queridos de Santos Munilla".

"Tomás fue un alcalde entregado a su gente y a su ciudad, que siempre le recordará por tantos proyectos que vieron la luz e hicieron prosperar a Logroño durante su alcaldía. Hasta siempre, compañero", ha concluido el presidente del Gobierno.