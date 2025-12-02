Películas multipremiadas en festivales componen la programación cinematográfica de 'Actual 26'

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, presentan la programación de cine y exposiciones de Actual 26 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Películas multipremiadas en festivales internacionales de cine y nominadas a diversos galardones componen la programación cinematográfica de 'Actual 2026', que se desarrollará del 2 al 6 de enero en Logroño. Los largometrajes se proyectarán en el teatro Bretón de los Herreros, a las 19,30 horas, y en la sala Gonzalo de Berceo, a las 11,30.

Una programación, desarrollada por FC35, que han presentado está mañana el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, en una comparecencia de prensa, en la que también se han dado a conocer las 10 exposiciones que componen el festival. Además han destacado el desarrollo también de 'Sueños en Corto', con 20 trabajos, que se podrán ver en el café Bretón.

En el teatro Bretón, al precio de 6,5 euros, se podrá disfrutar de la última película de Isabel Coixet, 'Tres adioses', el viernes 2 de enero, que dará paso, un día después a la producción británica 'I swear'. Cine danés, de la mano de 'El último vikingo', el domingo 4 de enero, y suizo para el lunes 5 de enero con 'Turno de Guardia', cerrando la película del taiwanés Shih-Ching Tsou 'La Chica zurda', el 6 de enero.

Son películas premiadas en Festivales como Roma, Venecia, Sevilla, Toronto o Valladolid.

Las matinales de cine también cuentan con el aval de los prestigiosos festivales internacionales, comenzando el 4 de enero con 'Águilas del Cairo', que dará paso, un día después a la estadounidense 'Rebuilding', para cerrar el 6 de enero, con lo último de Paolo Sorrentino 'La Grazia'. El precio en esta sala será de 5 euros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))