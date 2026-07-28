La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanza los 1.361,45 euros en julio en La Rioja, 4,66% más que 2025

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una señora sujeta una bolsa mientras camina - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado 76.352 pensiones a 69.158 de personas en La Rioja en la nómina de julio, que asciende a 103,9 millones de euros este mes. En julio, se han registrado 52.882 pensiones de jubilación y 16.045 pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 5.270 pensiones de incapacidad permanente, 1.981 de orfandad y 174 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.361,45 euros este mes en La Rioja, un 4,66% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.521,84 euros mensuales.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en julio alcanzó los 964,32 euros al mes. La pensión media por incapacidad permanente asciende a 1.291,98 al mes.

CON COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En julio, 12.410 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 73 euros. Del total de pensiones complementadas, 3.324 corresponden a pensionistas con un hijo; 6.556 a beneficiarios con dos hijos; 1.787 lo perciben con tres hijos y, con cuatro o más hijos, 743. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Por último, las pensiones con complemento a mínimos son 14.140, el 18,5% sobre el total de pensiones.