La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanza los 1.363,81 euros en septiembre en La Rioja

Esta cifra es un 4,7% más alta que hace un año/ Se han abonado 76.526 pensiones a 69.292 pensionistas, 35.580 hombres y 33.711, mujeres

Archivo - Dos personas mayores sentadas en un banco.
Archivo - Dos personas mayores sentadas en un banco. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 11:38
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   LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Seguridad Social ha abonado en La Rioja 76.526 pensiones a 69.292 personas en la nómina de septiembre, que asciende a 104,36 millones de euros este mes. De esas personas, 35.580 son hombres y 33.711 son mujeres.

   En septiembre, se han registrado en La Rioja 53.068 pensiones de jubilación y 16.037 pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 5.274 de pensiones de incapacidad permanente, 1.975 de orfandad y 172 en favor de familiares.

PENSIONES MEDIAS

   La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363,81 euros este mes en La Rioja, un 4,7% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

   La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.524,51 euros mensuales, mientras que la pensión media de viudedad es de 964,44 euros y la de incapacidad permanente se sitúa en 1.291,17 euros.

   Además, el número de pensiones con complemento a mínimos del total del sistema ascienden a 14.146 en La Rioja, el 18,5% del total.

CON COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

   En septiembre, 12.894 pensionistas cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género en La Rioja. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 73 euros en esta comunidad autónoma.

   Del total de pensiones complementadas, 3.458 corresponde a pensionistas con un hijo; 6.830, a beneficiarios con dos hijos; 1.844, a pensionistas con tres hijos, y, con cuatro o más hijos, son 762.

   La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

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