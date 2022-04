Pensionistas piden una subida en base al IPC real y creen que los planes privados de empleo debilitan el sistema público

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Logroñesa de las Pensiones ha anunciado una concentración para el próximo domingo, 1 de mayo, con el fin de reivindicar una subida de las pensiones que se base "en el IPC real". Desde la entidad también han criticado los planes privados de empleo con los que, aunque no están en contra, sí que consideran que "debilitan el sistema público".

El portavoz de la plataforma, Pedro Gómez, ha puesto encima de la mesa estos dos asuntos asegurando que "los mayores no somos una carga para el estado ni parásitos. Seguimos pagando los impuestos que nos corresponden según nuestro nivel de renta".

En una rueda de prensa, Pedro Gómez ha recordado que las personas pensionadas "terminamos 2021 y empezamos 2022 sufriendo una fuerte pérdida del poder adquisitivo debido a la imparable subida de los precios de consumo que no se van a poder compensar con la revalorización de nuestras pensiones (2,5 por ciento las contributivas y un 3 por ciento las mínimas y no contributivas) para 2022".

"Esto significa -ha proseguido- que el incremento de las pensiones se queda corto ya que el coste de la vida se situó en el mes de marzo de 2022 en el 9,8 por ciento (en La Rioja el 10,1 por ciento) por lo tanto perdemos un 7,5 por ciento de poder de compra más el 2,5 por ciento que arrastramos del 2021, es decir, con el mismo dinero compramos menos productos".

Por todo ello, "y mientras dure esta inflación desbocada" desde la Plataforma piden que "se nos garantice la subida de las pensiones según el IPC real habilitando una disposición transitoria mientras la inflación esté fuera de control".

Como ha reconocido Pedro Gómez, "queremos reivindicar que los impuestos no son propiedad de los políticos sino que tienen que asegurar los derechos de la ciudadanía. Otra cosa es el uso que hacen de ellos los partidos políticos cuando están en el Gobierno".

Así las cosas, defiende, "necesitamos políticos o partidos políticos que defiendan el bien común por encima de intereses personales o partidistas, que no permitan los abusos de las empresas energéticas o la banca, que equilibren los impuestos de forma progresiva para que sea sostenible el estado de bienestar y que luchen por una educación y sanidad pública. Partidos que cumplan no que prometan y que sean la solución, no el problema".

PLANES PRIVADOS DE EMPLEO

Durante la rueda de prensa también ha tomado la palabra el secretario del colectivo, José Pablo de Benito, quien se ha referido a los planes privados de empleo que, como ha destacado, son productos financieros de ahorro pensados para la jubilación, promovidos por las empresas y los sindicatos, y puestos a disposición de los trabajadores para que cuenten con un complemento a su pensión pública.

Para la plataforma, estos sistemas de empleo "son sistemas paralelos a la seguridad social y si así se compensan las pensiones públicas ya no será tan problemático recortar la cuantía de éstas", han lamentado.

Además, estos planes suponen trasvasar capital de ahorro desde la gestión publica a la empresa privada "lo que de hecho es una privatización de parte del sistema público de pensiones", ha criticado de Benito.

Además, ofrece deducciones fiscales para hacerlos más atractivos, en definitiva, "es financiar con dinero público un dinero privado".

Como ha indicado, estos planes "debilitan el sistema público de pensiones que es un sistema de solidaridad intergeneracional e interterritorial en favor de un sistema privado individualista que dejará fuera a amplias capas de la población más desfavorecidas con empleos más precarizados, fundamentalmente a las mujeres".

Por ello, critica, "se nos vende un plan de empleo que es ficticio porque no mejora la calidad de vida de los pensionistas sino que transfiere fondos del sistema público. Aún así, indica, no estamos en contra del sistema de planes de empleos estamos en contra de que se desgrave fiscalmente y de que haya subvenciones y de que el estado salga al rescate de esos fondos privados de pensiones en caso que no sean rentables".

¿QUIÉN SE APRIETA EL CINTURÓN?

Finalmente, también ha tomado la palabra la pensionista y viuda, Mari Luz Iglesias: "Todos los días los medios y los políticos nos machacan con apretarnos el cinturón pero ¿quién lo hace? los pensionistas con pensiones bajas o los trabajadores con sueldos de miseria".

Como ha indicado, "muchos estamos en el umbral de la pobreza porque es muy difícil vivir con estas pensiones porque se nos cobra la luz, el gas y todos los productos como a los que tienen buenos sueldos".

"Se les llena la boca al decir que somos un gran país y de una democracia avanzada pero no para todos: ¿Cuándo hemos visto a un político en el umbral de la pobreza o a la monarquía o al ejercito? Aquí la igualdad brilla por su ausencia".

Por todo ello, ha explicado, "pedimos un IPC real, no queremos que nos engañen".

"En este país, los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres, la corrupción campa a sus anchas, incluso en la pandemia, cuando la gente se moría a montones otros se enriquecían, igual con las comisiones, esto es obsceno. Hemos trabajado mucho toda la vida y ahora en la miseria y luego nos pedirán el voto", ha finalizado.

Por su parte, la también pensionista Alicia Corral ha lamentado que parece que "los mayores estorbamos" pero la realidad es que "estamos ayudando a todos, a nuestros hijos... yo les tengo que ayudar a salir adelante porque cada uno tiene una cadena que arrastrar".

"Si seguimos así, tendremos que ir a La Redonda a pedir porque las pensiones no aumentan nada. La riqueza se tendría que repartir mejor", ha finalizado.