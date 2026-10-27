Pepe Álvarez pide a Feijóo que "no hable de jetas" porque si no le va a decir que "el jeta más grande es él"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido hoy al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "por favor, que no hable de jetas" porque si continúa le va a decir "que el jeta más grande que hay en este país es él".

Álvarez ha clausurado hoy en Logroño el VI Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que se ha celebrado en el Centro de la Cultura del Rioja.

En declaraciones a los medios de comunicación se ha preguntado, en referencia a Feijóo, "cómo se puede hablar de jetas de las personas de más de sesenta años", cuando "en estos momentos son las personas que tienen una parte importante de la IT que se está produciendo".

Ha considerado que es una "falta de respeto", y se ha preguntado quién le "explica cuál es la situación que hay en nuestro país", pidiendo "que no les llame jetas a las personas que nos han traído hasta aquí, y que han trabajado de la manera que han trabajado".

Álvarez ha pedido a los partidos que se presentan en las elecciones, y que representan a la derecha "en algunos casos más extrema, que expliquen a la gente la verdad".

Que expliquen "si la gente finalmente quiere vivir como se vive en Argentina, con un sesenta por ciento de pobreza en estos años de Milei", aunque "es verdad que unos pocos han hecho multimillonarios".