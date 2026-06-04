Las peras al vino tinto de Rioja se reinventan en formato tarta de queso

Peras al vino titno en tarta de queso - DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Melt Cakes y la Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto han presentado hoy en Logroño una colaboración muy especial: una tarta de queso con Peras de Rincón de Soto DOP al vino tinto de Rioja, creada como homenaje a uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía riojana.

La presentación ha tenido lugar en la tienda de Melt Cakes de Hermanos Moroy, nº 12, en un encuentro con medios y colaboradores en el que se ha dado a probar esta nueva creación de edición limitada, disponible del 4 al 14 de junio.

En el acto han participado Miguel Bezares, Manuel de los Santos y Luan de Queiroz, de Melt Cakes y el director técnico de presidente del Consejo Regulador de la DOP Peras de Rincón de Soto,Sixto Cabezón. La nueva tarta nace con motivo de dos fechas muy señaladas: el Día de La Rioja, el 9 de junio, y San Bernabé, el 11 de junio, patrón de Logroño.

Con esta propuesta, ambas marcas riojanas han querido unir creatividad, producto local y tradición gastronómica en un formato actual, artesanal y pensado para compartir. La receta reinterpreta el clásico postre de peras al vino tinto de Rioja, incorporándolo al universo de Melt Cakes a través de una tarta de queso de perfil gastronómico, elaborada con Peras de Rincón de Soto DOP y vino tinto de Rioja. El resultado es una creación que conecta con la memoria gustativa de La Rioja, pero presentada con un lenguaje contemporáneo y cercano.

Desde la DOP Peras de Rincón de Soto, esta colaboración se enmarca en el objetivo de seguir acercando el producto certificado a nuevos públicos y nuevos momentos de consumo, mostrando la versatilidad de una fruta con origen, calidad diferenciada y una fuerte vinculación con el territorio. Por su parte, Melt Cakes suma a su catálogo una edición limitada que pone en valor el producto riojano y lleva un pedacito de La Rioja a sus tiendas en otras comunidades durante estas fechas. La tarta estará disponible únicamente hasta el 14 de junio, reforzando su carácter especial y temporal.

Durante la presentación, los asistentes pudieron degustar la nueva tarta y conocer de primera mano el proceso creativo que ha dado forma a esta colaboración entre dos marcas vinculadas a La Rioja. El acto contó también con la presencia de la mascota de la DOP Peras de Rincón de Soto, que acompañó la presentación y reforzó el carácter festivo de esta acción.

Sobre la DOP Peras de Rincón de Soto La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto ampara peras cultivadas en una zona con condiciones naturales especialmente favorables para este fruto. Su calidad diferenciada, su sabor, su textura y su vínculo con el territorio hacen de esta pera uno de los productos agroalimentarios más reconocibles de La Rioja.

Sobre Melt Cakes Melt Cakes es una firma especializada en tartas de queso artesanales, con una comunicación fresca y cercana y una propuesta centrada en recetas cuidadas, producto y creatividad. Con esta colaboración, la marca incorpora una edición limitada inspirada en uno de los postres más tradicionales de La Rioja.