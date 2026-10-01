Una persona fallece tras ser arrollada por un tren de mercancías en Rincón de Soto

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido, a las 15:00 horas de hoy, tras ser arrollada por un tren de mercancías en Rincón de Soto, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno.

A las 15:00 horas de hoy, se ha recibido aviso a través de SOS Rioja alertando de que un tren de mercancías había arrollado a un peatón a la altura del kilómetro 12,500 de la vía, próximo a la localidad de Rincón de Soto dirección Alfaro (La Rioja).

Como consecuencia del mismo, la persona ha resultado fallecida y la circulación queda interrumpida.

Al lugar se han desplazado Guardia Civil, Bomberos del CEIS Rioja de Calahorra y Servicios Sanitarios.