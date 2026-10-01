Una persona fallece tras ser arrollada por un tren de mercancías en Rincón de Soto

Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 16:33
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   LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una persona ha fallecido, a las 15:00 horas de hoy, tras ser arrollada por un tren de mercancías en Rincón de Soto, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno.

   A las 15:00 horas de hoy, se ha recibido aviso a través de SOS Rioja alertando de que un tren de mercancías había arrollado a un peatón a la altura del kilómetro 12,500 de la vía, próximo a la localidad de Rincón de Soto dirección Alfaro (La Rioja).

   Como consecuencia del mismo, la persona ha resultado fallecida y la circulación queda interrumpida.

   Al lugar se han desplazado Guardia Civil, Bomberos del CEIS Rioja de Calahorra y Servicios Sanitarios.

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