Una persona, herida anoche en una colisión entre dos vehículos en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,08 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja de la colisión de dos vehiculos en la rotonda del Centro Comercial Berceo, en la capital riojana.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Policía Local de Logroño así como a los Recursos de Emergencias del Serivcio Riojano de Salud.

A consecuencia del accidente, ha resultado herida una persona, un hombre que ha tenido que ser evacuado al Servicio de Urgencias de la Clinica Los Manzanos, en el término municipal de Lardero.