Una persona trasladada al San Pedro por inhalación de humo en un incendio en la calle Santa Isabel de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una hombre de 44 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro por inhalación de humo en un incendio, a las 02,27, horas en una bajera situada a la altura del número 9 de la calle Santa Isabel de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a los Bomberos de Logroño, así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, y se ha informado a Policía Local de Logroño y Policía Nacional.

Tras la intervención, Bomberos ha informado que han extinguido el incendio, que afectaba a un local con abuntantes enseres (sofás, camas, etc.), dos motocicletas y un patinete.