Personas con Alzheimer leve y moderado protagonizan este viernes la primera gala solidaria coral de AFA Rioja

Concierto solidario Vocess del Recuerdo - AFA RIOJA

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La coral Voces del Recuerdo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja) actua este viernes en Logroño en su primera Gala Solidaria. Un concierto organizado por la propia entidad en el que la coral, integrada por treinta y seis personas con alzheimer leve y moderado, interpretará diferentes temas como boleros, jotas, canciones mexicanas, también de Nino Bravo, Alaska o Antonio Flores, entre otros.

La Gala Solidaria, que se desarrollará a las 19,00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja y ya ha agotado las entradas disponibles, contará también con la actuación del grupo Rewine que interpreta versiones del pop clásico.

El proyecto Voces del Recuerdo surgió en 2018 en AFA Rioja como un taller de la actividad de musicoterapia en la que, de la mano de su coordinadora Rosa Cerro Balmaseda, comenzó a ensayar diferentes temas y a finales de ese mismo año actúo en la inauguración de uno de sus locales. A partir de ese momento se constituyó como una coral que a lo largo de este tiempo ha actuado principalmente en residencias, centros de día, centros cívicos y otras entidades.

Actualmente cuenta con treinta y seis cantantes y esta Gala Solidaria será su primera actuación ante el público de Logroño. Según indican desde AFA Rioja, a lo largo de los años han observado que en esta actividad las personas que participan no solo trabajan la parte física (ejercicios de relajación, respiratorios), cognitiva (atención, concentración), así como las habilidades sociales, sino que principalmente refuerzan el área emocional ya que mejora su autoestima y su estado de ánimo.

Cabe recordar que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, ya que representa hasta el 70 por ciento de los casos. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se estima que en España la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. En La Rioja se considera que hay aproximadamente casi 8.000 afectados por prevalencia de edad.

AFA RIOJA es una entidad que se constituyó en 1993, que en la actualidad agrupa a más de 500 socios, atiende a más de 200 usuarios y cuenta con dos centros en Logroño en los que trabajan diferentes profesionales (psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares y musicoterapeutas). La entidad ofrece, entre otros servicios, programas de sensibilización, información, orientación y asesoramiento, así como talleres de estimulación cognitiva.