Las personas con parálisis cerebral claman que "ya toca" una estrategia estatal

La Plaza de la Diversidad de Logroño ha sido el escenario en el que las personas con parálisis cerebral han clamado, en un acto, que "ya toca" una estrategia estatal y un país "donde todas las personas vivan con dignidad".

Yaiza Heras, Miguel Ángel Esteban, Ana Jiménez, Tania Amuchastegui y Joel Hernando han puesto voz a un manifiesto que ha sido la pieza angular de un acto que ha unido fiesta y reivindicación.

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se conmemora el primer miércoles del mes octubre y tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la parálisis cerebral y su impacto en la calidad de la vida de las personas que viven con esta condición.

"Cada persona con parálisis cerebral tiene unas necesidades diferentes, y la personalización de apoyos no es un extra. Es un derecho básico", han señalado sus protagonistas en la lectura del manifiesto.

Desde el Movimiento ASPACE se pide una estrategia estatal para las personas con grandes necesidades de apoyo que garantice los servicios, asegure una financiación pública estable e impulse la atención temprana.

"Reivindicar hoy apoyos personalizados, accesibilidad, servicios adecuados o asistencia personal no es pedir mas. Es exigir lo justo. Ya toca poner nuestros derechos por delante. Ya toca construir un país en el que todas las personas con o sin grandes necesidades de apoyo vivan con dignidad", han reclamado con la lectura del manifiesto.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, y la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, además de la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz.

No ha faltado la presidenta de la Confederación ASPACE, y del CERMI-Rioja, Manuela Muro, quien ha puesto el acento en la necesidad de contar con "servicios especializados y personalizados", así como en la importancia de "luchar desde la atención temprana".

También se ha referido a cómo es clave que la atención llegue hasta y en el envejecimiento. "Estais llegando, sois fuertes, y es también por todo el trabajo que se os ha ofrecido", ha indicado a los presentes que, en una mañana de sol, llenaban la Plaza de la Diversidad.

Capellán ha cerrado el acto considerando que hoy sobraban las palabras. "El acto de hoy es importante porque estamos con vosotros", ha señalado considerando: "Nos une una voz".

"Es el momento de que elevemos a los máximos responsables estatales que da igual donde vivas porque esto va de derechos fundamentales", ha dicho.

YA TOCA ASISTENTE PERSONAL

La campaña pone el acento en que el ochenta por ciento de las personas con parálisis cerebral necesitan apoyos 24 horas al día, 365 días al año, y tienen derecho a participar plenamente en la sociedad con los recursos y apoyos que les permitan hacerlo.

"Hoy toca que la gente que necesita más de apoyo cuente con un asiste personal", ha dicho en este sentido Isabel Trinchete en declaraciones a los medios de comunicación.

De este modo, la campaña señala que la vida independiente debe ser una realidad posible para todas las personas y, bajo ese prisma, ve fundamental impulsar la figura del asistente personal y que sea compatible con centros de día, empleo y servicios habitacionales.