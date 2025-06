La pianista y musicóloga, Raquel del Val, presenta 'La tradición popular en el piano virtuoso' en la UR

LOGROÑO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colección de aires tradicionales españoles arreglados para el piano virtuoso integran el programa del concierto que ofrecerá Raquel del Val en la Sala Gonzalo de Berceo el 13 de junio.

A través de la música popular se realiza un recorrido a lo largo y ancho de la península; de muñeiras a sevillanas, de jotas a sardanas, de zortzikos a zapateados y con el piano como hilo conductor, los compositores encuentran su inspiración en la música peninsular.

En este concierto La Rioja está representada por la obra de Manuel Martí El Postillón de La Rioja, Capricho brillante para piano sobre la célebre jota A orillas del Ebro de la zarzuela de Cristóbal Oudrid.

La Marxa de Ramblers del valenciano Enrique Gomá, el Capricho- Habanera del navarro Jacinto Ruiz Manzanares, la Tarantella del zamorano Miguel Berdión, el Baile gitano de la alicantina Lola Vitoria, el Vito de Gracia del sevillano Manuel Infante, La Muñeira y la jota de El Postillón de La Rioja del gallego Manuel Martí, la Rapsodia Asturiana del avilesino Benjamín Orbón, el zortzico ¡Dime que sí! del navarro Joaquín Larregla, la sardana Tocs de festa del barcelonés Josep M. Ruera, el Intermedio de Hispania del leonés Pedro Blanco y En la feria de Sevilla del sevillano Isidoro Hernández, forman parte de un atractivo programa tan interesante como desconocido.

Como especialista en música española, ha sido invitada por la Sociedad Española de Musicología, las Universidades de Alicante y Elche, la Internacional de Valencia, la de Alcalá de Henares y la de La Rioja, instituciones donde ha realizado ponencias y estrenos de música española, además de revisar y publicar los legados del leonés Pedro Blanco, del burgalés Antonio José y del navarro Joaquín Larregla.

También ha sido seleccionada por el Consell Valencià de Cultura para revisar, editar y publicar el legado de la compositora y escritora Lola Vitoria. Además es miembro de la Sociedad española de Musicología y de la M.I. Academia de la Música Valenciana.

El éxito de su disco Paisajes de España, así como sus artículos en diversas publicaciones musicales no pasan desapercibidos para especialistas internacionales en la materia, siendo invitada a impartir una Master Class sobre música española en la Manhattan School of Music de Nueva York y un recital de piano español en el Festival Iberian and Latin Music de Londres. Son habituales sus intervenciones en directo en RNE 'Radio Clásica'.