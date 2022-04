Pickgeo Location, Posteum, Intelligen Local Retail y Burgos Emociona, premios a ideas tecnológicas comercio minorista

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pickgeo Location Intelligence, Posteum, Intelligen Local Retail y Burgos Emociona galardonados en los 'Premios a Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista' en el acto presidido por la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el Presidente de la Comisión de Comercio de la FEMP, Marc Solsona, y el Alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.

Al acto han acudido también la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, el presidente del Parlamento, Jesús María García, y la delegada del Gobierno, María Marrodán. Se ha desarrollado en el 'Espacio Lagares' de Logroño.

Méndez ha destacado que "la digitalización del comercio minorista mejora la calidad del comercio", así como ha puesto de relieve el

importante número de propuestas presentadas y "su calidad excepcional", ha enfatizado que el sector del comercio "sabe de la importancia de digitalizarse, de innovar, de adaptarse a las nuevas tendencias online" y la prueba son las ideas presentadas y las premiadas en este IV Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista.

En el mismo sentido, Hermoso de Mendoza, ha puesto el acento en que "la tecnología mejora el comercio y lo acerca en y desde la cercanía". El también presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes de la FEMP, ha destacado que "hay que cuidar al pequeño comercio y regenerarlo, y la tecnología lo permite", manteniendo, además, la tradición -ha añadido- "porque el comercio minorista, ir al comercio es un modo de vivir y estas ideas, las presentadas y las premiadas, comportan un mejor vivir y, por ello, un mejor convivir".

La entrega la ha abierto Andreu que ha indicado que la pandemia Covid-19 ha acelerado la tendencia de comprar más por internet y "estos premios COMITEC fomentan iniciativas de creatividad que favorezcan el comercio minoritas a través de su digitalización".

PREMIADOS EN CUATRO CATEGORÍAS

Los premios otorgados se dividen en cuatro categorías. En la primera de ellas, Ideas orientadas a la tecnificación de los negocios comerciales con venta presencial, la iniciativa ganadora, que también ha sido el primer premio del concurso, ha recaído en 'Pickgeo Location Intelligence'.

Se trata de una tecnología de Inteligencia Artificial que busca ayudar a las empresas a encontrar la localización óptima para sus puntos de venta, utilizando modelos matemáticos y predictivos basados en el análisis de datos geolocalizados. Es una herramienta cloud inteligente y personalizable, que permite a las empresas explorar desde la renta por hogar de una zona o la edad media de su población, hasta la localización de los pasos de peatones y su nivel de tránsito. La idea está planteada para ser desarrollada en toda España.

En la categoría 2, Ideas orientadas a la tecnificación de las empresas que gestionen dos canales: presencial y online para comercializar sus productos, la ganadora ha sido la idea 'Posteum', cuyo objetivo es desarrollar una herramienta de marketing de contenidos para redes sociales, con la que el comercio pueda potenciar su negocio impulsando su transformación digital. Está pensada para empresas que no tienen tiempo, que no saben de RRSS y para las que quieren unas RRSS profesionales, pero su economía no se lo permite. La idea está planteada para todo el territorio nacional.

En la tercera categoría, Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas las áreas comerciales urbanas, los establecimientos comerciales colectivos y/o los mercados de los municipios españoles, se ha premiado a 'Intelligen Local Retail'.

El proyecto, pensado para el área centro de Madrid, tiene como objetivos dotar al comercio minorista de una aplicación para el tratamiento de datos recabados por ellos mismos en su TPV, cámaras y sensores; aumentar la competitividad de los comercios de este sector, frente a las grandes cadenas; conectar al cliente con el pequeño comercio; y fomentar el uso tecnológico en el pequeño comercio y avanzar en la capacitación de toda persona para su manejo.

Finalmente, en la cuarta y última categoría, se ha premiado la mejor idea orientada a dotar de soluciones tecnológicas para la transformación digital del comercio en áreas comerciales rurales. Se trata de 'Burgos emociona', idea prevista para ser desarrollada en Aranda de Duero, Belorado, Briviesca, Medina de Pomar, Villarcayo, Salas de los Infantes y Lerma.

Entre sus objetivos figuran: facilitar herramientas digitales a los comercios y a las organizaciones; impulsar la digitalización de las empresas y sensibilizar sobre las ventajas de utilizar herramientas tecnológicas aplicadas a la venta; obtener mayor presencia y notoriedad en el espacio digital comercial; mejorar la capacidad de atracción sobre la demanda externa; y potenciar los núcleos comerciales rurales más dinámicos de la provincia de Burgos.