Pide cinco años de cárcel para un joven por arrojar un vaso sobre otro en una discoteca de Logroño en una pelea

El Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para D.E.M. de 25 años por un delito grave de lesiones intencionadas, ejecutado con instrumento peligroso, al lanzar sobre otro joven un vaso durante una pelea en una discoteca de Logroño, al que causó varias heridas. Deberá indemnizar con más de 11.000 euros a la víctima.

El juicio, sobre el que hay conformidad, se desarrollará el martes, a las 09,30 horas, en los Juzgados de Logroño. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado sobre las 04,30 horas del día 29 de octubre de 2021, se encontraba en un reservado de la discoteca 'Concept' de Logroño.

Estando allí, se inició una reyerta o pelea entre dos grupos de jóvenes. En un momento dado, "sin importarte el resultado dañoso de su acción, el acusado lanzó un vaso de cristal contra sus contrincantes". El impacto le causó un traumatismo en la región nasal, abriéndole una brecha sangrante.

La víctima fue asistido en el Hospital San Pedro, de Logroño, y presentaba traumatismo facial, con una herida incisa de 6 centímetros en la región interciliar y pirámide nasal, que requirió de la colocación de nueve puntos de sutura; fractura conminuta y desplazada de huesos propios nasales; y neumoencéfalo postraumático tras la fractura maxilofacial; siendo su pronóstico grave.

El perjudicado invirtió en su sanidad tres días de perjuicio moderado (en que permaneció hospitalizado), y 27 días de perjuicio básico. La víctima presenta en el rostro una secuela perceptible que entraña un perjuicio estético moderado.

Por auto de 2 de noviembre de 2021, se acordó la prohibición de que el acusado se aproximara a menos de 100 metros de la víctima de su domicilio, de su centro de trabajo y de otros lugares frecuentados por éste, así como de que se comunicara con éste por cualquier medio o procedimiento, incluso a través de terceras personas.

Para el fiscal, estos hechos, del que hace responsable en concepto de autor al acusado, constituyen un delito grave de lesiones intencionadas, ejecutado con instrumento peligroso, por el que le pide cinco años de prisión.

Además, se pide durante ocho la prohibición de que el acusado se comunique por cualquier medio, incluso a través de terceras personas, con el perjudicado, así como de que se aproxime a menos de 100 metros de su domicilio, centro de estudios o de trabajo, y lugares por él frecuentados.

Finalmente, el acusado indemnizará a la víctima por 1.575 euros, y 10.000 euros por las secuelas.