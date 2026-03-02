Piden 5 años de cárcel para un hombre sorprendido con drogas en su vehículo cuando circulaba por la Gran Vía de Logroño

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de cinco años de prisión y más de 9.000 euros de multa para una persona acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida con sustancias estupefacientes, en concreto con cocaína, en el interior de su vehículo.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 23 de julio de 2021 cuando el acusado junto a su esposa -quien, según consta en el procedimiento, no conocía la existencia de drogas en el coche- se encontraban circulando por la Gran Vía de Logroño cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional.

Éstos comprobaron que el procesado portaba sustancias estupefacientes "que superaban con creces lo considerado como consumo propio".

Tras un cacheo se le intervinieron 580 euros y debajo del asiento del copiloto -dentro de un estuche de gafas- descubrieron diferentes sustancias estupefacientes que, tras su análisis en el laboratorio, resultaron ser cocaína.

El total de la droga intervenida hubiera tenido un valor en el mercado ilícito de 3.160,48 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer al acusado una pena de 5 años de prisión y una multa de 9.482 euros.