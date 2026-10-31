Piden cuatro años de cárcel y expulsión del país a un hombre por traficar con droga en Logroño

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para un hombre, que reponde a las iniciales de A.B., de nacionalidad argelina, por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, al ser detenido vendiendo droga en Logroño. Además, reclama su expulsión del país.

El juicio se desarrollará el miércoles, 4 de noviembre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, relata los hechos que se produjeron a las 12,00 horas del 10 de agosto de 2024.

Ese día, agentes de la Policía Local que se encontraban patrullando por la Plaza Donantes de Sangre, observaron que en un banco de Avenida de la Paz a un consumidor habitual de sustancias estupefacientes que se aproximaba al acusado -condenado por varios delitos- al que le hizo entrega de la sustancia a cambio dinero.

Una vez realizado el intercambio, A.B., advirtió la presencia policial, haciendo un cambio de dirección y tratando de abandonar el lugar a la carrera por la avenida de la Paz en dirección salida de la ciudad. La otra persona también "trató de darse a la fuga", saliendo dirección hacia la calle Duquesa de la Victoria. Una vez en esta vía arrojó una sustancia entre los árboles, que una vez interceptada por los agentes y analizada en el laboratorio resultó ser cocaína.

La droga confesó que la había comprado al acusado, que fue detenido posteriormente.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Por ello, le pide una pena de 4 años de prisión y una multa de 65 euros, así como su expulsión del país.