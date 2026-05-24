Piden cuatro años y medio de prisión para un acusado de traficar con drogas en plena calle de Logroño

Archivo - Palacio de Justicia en Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita un total de cuatro años y medio de prisión para un hombre, acusado de un delito de tráfico de drogas, tras ser pillado 'in fraganti' vendiendo MDMA en plena calle en Logroño.

El juicio está previsto que se celebre este próximo miércoles 27, a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial.

Según el escrito de la acusación, el acusado -O.F.V.- "se encontraba sobre las 20,10 horas del día 28 de octubre de 2021 en la vía pública, en concreto, en la calle Beratúa cruce Luis Barrón de Logroño".

En un momento determinado, agentes policiales observaron en él "actitud sospechosa con un tercero", tras lo que se fue del lugar en patinete, "comenzando una persecución que finalizó con la detención del acusado".

Antes, se procedió "al cacheo superficial del hombre, que llevaba entre sus pertenencias una bolsa tipo bandolera, en cuyo interior, se encontraba un paquete envasado al vacío con cinco piedras de color marrón".

Esta sustancia resultó ser, tras el oportuno análisis, "MDMA con una riqueza de 77,2%, siendo el total neto de 85,13 gramos, estando preordenada para su venta ilegal", con un valor en el mercado ilícito de 3.711,66 euros.

El acusado portaba además dos terminales móviles que utilizaba para la actividad de la que se le acusa.

Estos hechos, para la Fiscalía, "son constitutivos de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud", de los que responde el acusado en concepto de autor sin que concuerran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, se considera que procede imponer al acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 9.000 euros.