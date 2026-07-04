Piden una pena total de más de 21 años de cárcel para tres acusados de traficar con drogas en Logroño

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia, a 20 de marzo en Logroño, La Rioja (España). - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena total de 21 años y 6 meses de cárcel para tres hombres acusados de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal al traficar con drogas, como marihuana, hachís y cocaína, en diferentes calles y domicilios de Logroño.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a una investigación realizada entre los meses de enero y abril de 2025 cuando, tras un discreto seguimiento, las fuerzas policiales practicaron a los acusados un total de 16 aprehensiones de sustancias estupefacientes.

En esos meses, los agentes pudieron detectar cómo al menos en "31 ocasiones" los acusados, J.R.Q., F.A.Q. y J.J.Q, distribuían entre conocidos consumidores diferentes sustancias en la vía pública.

A consecuencia de estos descubrimientos, se solicitó la entrada y registro en los domicilios donde vivían los acusados en los que hallaron utensilios para preparar droga, así como diferentes cantidades de pastillas de éxtasis, cocaína, hachís y cannabis. En uno de los domicilios registrados la droga incautada hubiera tenido un valor en el mercado ilícito de 1.116,97 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal por lo que procede imponer a J.R.Q. -en quien concurre la agravante de reincidencia- una pena de seis años de cárcel y una multa de 2.500 euros por el delito contra la salud pública. Por su parte para los otros dos acusados pide una pena de 4 años de cárcel y la misma cantidad económica.

Por el delito de pertenencia a grupo criminal, el Fiscal pide para los tres treinta meses de cárcel así como la expulsión del territorio nacional por tiempo de diez años una vez cumplida la pena privativa de libertad.