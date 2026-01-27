El pincho 'El danzador', del chef Enrique Fernández, subcampeón del campeonato nacional de Tapas y Pinchos - FER

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha obtenido el segundo premio en el Campeonato Nacional Oficial de Tapas y Pinchos 'Hostelería de España' representada por el chef del Meraki Gastrobar de Nájera, Enrique Fernandez, quien ha concursado con la tapa 'El Danzador'.

La tapa está elaborada con productos riojanos como la alubia de Anguiano, chorizo riojano, costillar de cerdo adobado, oreja de cerdo adobada, trozos de espinazo, cebolleta, pimentón y aceite de La Rioja.

En el concurso han participado 52 establecimientos de todas las regiones españolas, en el marco de la celebración de la 24 º edición de la Feria Madrid Fusion Alimentos de España, que se presenta como el certamen gastronómico más global e internacional de su historia.

La propuesta gastronómica de Enrique Fernández ha sido propuesto por Hostelería Riojana, con la colaboración y el patrocinio del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Turismo, Bordón y Acha Gourmet.

La tapa riojana ha sido valorada por un jurado profesional según criterios como adecuación al formato, sabor, originalidad, presentación, viabilidad para el establecimiento y uso de producto autóctono. Se otorgarán primer, segundo y tercer premio, además de posibles premios especiales, y el ganador recibirá trofeo, diploma y difusión mediática.