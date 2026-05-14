Pint of Science vuelve a Logroño los días 18,19 y 20 de mayo

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional de divulgación científica 'Pint of Science' se celebrará los días 18,19 y 20 de mayo en 114 ciudades y pueblos de toda España, entre ellas Logroño.

Esta edición del Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science "es la más ambiciosa que haya organizado España hasta el momento, tanto por el número de actividades como de localidades participantes", afirman desde la organización.

Durante tres días, los bares de nuestras ciudades se convierten en improvisados laboratorios desde donde los investigadores más punteros del panorama nacional compartirán los avances más recientes de la ciencia en España. Con un lenguaje comprensible y cercano, cualquier ciudadano podrá conocer proyectos de las áreas más variadas: Biomedicina, Química, pasando por la Paleontología y la Astronomía, e incluso la Geopolítica, con entrada gratuita.

Entre los investigadores y científicos que participan en esta edición de 'Pint of Science' en Logroño se encuentran Mariola Urrea, que nos ayudará a entender mejor este contexto geopolítico convulso en el que vivimos, Victor Lanchares, que nos contará muchas curiosidades sobre el eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto y que será visible desde La Rioja.

También pasará por el festival José Ramón Blanco que nos explicará que la evidencia científica sigue siendo la clave para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El evento tendrá lugar en la Sala Negra de Logroño a partir de las 19,00 h.

La programación completa está disponible en la web https://pintofscience.es/events/logrono.