Pintura, ilustración o escultura hasta el 19 de septiembre en Caja Rioja Gran Vía bajo el título de 'Grietas'

Exposición 'Grietas' en Fundación Caja Rioja Gran Vía - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pintura, ilustración, escultura, collages o material audiovisual se puede visitar hasta el 19 de septiembre en Caja Rioja Gran Vía bajo el título de 'Grietas', organizada por el colectivo artístico 'El hombre que fue jueves'.

La presentación de la misma ha corrido a cargo de la responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, Estela Etayo, junto a Ana Cuaresma, portavoz del colectivo artístico. También ha intervenido el poeta George, que será el encargado de la clausura de la muestra, por medio de un recital poético, que contará con micro abierto para que interactúen los asistentes.

Etayo ha puesto en valor la nueva colaboración con 'El hombre que fue jueves', para realizar "una exposición mezclando imagen y palabra en torno a una idea que eligieron ellos mismos, como fue el de grietas". No obstante, ha destacado que "no solamente podremos disfrutar de esta exposición hasta vísperas de San Mateo, sino que habrá otras actividades relacionadas con la muestra", como una práctica filosófica o el recital poético antes citado.

Por su parte, Cuaresma ha detallado que 'Grietas' supone la décimo tercera edición de la exposición colectiva, en la que "hemos propuesto, como otros años, entre ocho o diez temas para realizar y la votación, por redes sociales, ha conllevado que se opte por el de grietas". A partir de ahí, "tenemos todos unos meses para pensar en el tema y sacar nuestras obras, ya sea pintura, escultura, textos, poesía, relato breve".

Ha recordado que el colectivo "nació allá por 2008, a través de

poetas, pintores, que nos reuníamos y hacíamos exposiciones en una cafetería, y ahí empezó a nacer un poquito todo, para después con Facebook tener más visibilidad para contactar con otros autores". Se buscaba promover el talento creativo, artístico y literario.

Por su parte, el poeta George ha indicado que la clausura de la muestra será con poesía, pero "enfocada al tema de las grietas". "Nos hemos reunido varios compañeros para en la propia sala, junto a estos cuadros tan preciosos nos levanten la inspiración".

Una visita el viernes 4 a las 19,00 horas, la presentación del poemario del poeta Raúl Sánchez, el viernes 11 de septiembre, así como la práctica filosófica el jueves 17, y el recital poético del 19 de septiembre, son otras actividades paralelas a la propia muestra.