PIR critica que "hay 32 clases sin profesorado, con el curso empezado" en La Rioja

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Interinos La Rioja (PIR) asegura que "al hecho de que más de 500 profesores se hayan incorporado a sus puestos el mismo día que los alumnos, sin tiempo material para preparar sus materias debido a la tardanza de la Administración, se suma el grave problema de que aún quedan sin cubrir 32 plazas de profesorado, repartidas en 21 especialidades distintas".

Como explican en un comunicado de prensa, desde hace años, "la Educación y los Servicios Públicos sufren un deterioro progresivo. La raíz está en la mala gestión del partido gobernante de turno, que prioriza sus propios intereses frente a las necesidades de la ciudadanía riojana".

Además, "se alimentan redes clientelares cuyo objetivo es el beneficio económico a costa del dinero público y de los procesos de oposición. Mientras estas dinámicas continúen, resulta difícil esperar una mejora en la calidad educativa".

"UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS EXTENDIDO"

Desde PIR explican que la falta de profesorado, "inicialmente concentrada en Matemáticas e Informática, se ha extendido ya a casi todas las especialidades e incluso empieza a afectar a Educación Infantil".

Para la Plataforma, este déficit podría paliarse, "al menos en parte, mediante medidas que valoren y protejan a los docentes, cuyas condiciones laborales resultan cada vez menos atractivas frente a otras profesiones y países".

"Es urgente aprobar un Decreto de Interinos que incentive la permanencia del profesorado en La Rioja, especialmente en destinos más complicados, y que reconozca a quienes muestran un compromiso firme con la educación de nuestros hijos".

"FALTA DE PLANIFICACIÓN Y DESPROTECCIÓN"

En el ámbito nacional, la Directiva Europea sobre trabajo temporal sigue sin trasponerse 25 años después de su aprobación, "lo que provoca la emigración de profesionales a países donde se les trata con mayor dignidad y se evitan procesos de selección obsoletos que solo benefician a redes clientelares".

En La Rioja, además, "no existe ningún plan para garantizar el relevo de los docentes que se jubilarán en los próximos años, casi la mitad de la plantilla. Esta falta de previsión agravará aún más los problemas actuales".

"OPACIDAD Y DECISIONES ARBITRARIAS"

Además, critican, "la opacidad de la Administración riojana y su falta de transparencia generan descontento y desmotivación entre el profesorado. Un ejemplo claro es la ausencia de regulación de las Comisiones de Servicio: La Rioja es la única comunidad autónoma que aún no lo ha hecho".

El pasado curso se publicaron unas instrucciones "que, en lugar de dar respuesta a las necesidades de los docentes, favorecieron únicamente a determinadas organizaciones sindicales".

"La Administración toma decisiones sin control, arbitrarias y sin criterios claros, lo que incrementa el malestar del profesorado y eleva las tasas de absentismo".

Para PIR, "el futuro de la educación riojana pasa por la buena gestión, el cuidado real de los docentes y la aprobación de normas claras que aporten seguridad y transparencia. Solo con luz y taquígrafos podremos garantizar una educación pública de calidad para nuestros hijos".