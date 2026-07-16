PIR exige explicaciones tras aprobar solo 22 aspirantes para las 22 plazas convocadas de Audición y Lenguaje en La Rioja

Imagen de archivo de personas estudiando. - GVA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública (PIR) ha expresado este jueves su "profunda preocupación por el resultado del proceso selectivo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje en La Rioja".

Según los resultados publicados, "han superado la fase de oposición exactamente 22 personas, el mismo número que las 22 plazas convocadas. Este hecho provoca que, en la práctica, la fase de concurso de méritos quede vacía de contenido".

Como aducen en un comunicado, "la valoración del concurso deja de tener una incidencia real en la adjudicación de las plazas, desnaturalizando el propio sistema de concurso-oposición previsto por la normativa".

Desde PIR "consideramos imprescindible que la Consejería de Educación explique públicamente cómo se ha llegado a este resultado y qué criterios de evaluación se han aplicado para que el número de aspirantes que superan la oposición coincida exactamente con el número de plazas ofertadas".

"Cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la eficacia real de alguna de las fases del procedimiento exige una explicación clara por parte de la Administración, tanto por respeto a las personas aspirantes como por la confianza que debe inspirar cualquier proceso selectivo", añaden.

PIR asegura que "ha recibido la queja de personas participantes en este proceso y solicitará formalmente a la Consejería de Educación información detallada sobre el desarrollo de la oposición y los criterios empleados, con el objetivo de comprobar que todas las garantías legales han sido plenamente respetadas".

Y añade que "resulta especialmente preocupante que esta situación afecte, precisamente, a quienes durante años han prestado servicio en la enseñanza pública acumulando experiencia y méritos que el propio sistema reconoce a través de la fase de concurso, si esta fase pierde toda capacidad de influir en el resultado final, son estos profesionales quienes soportan el mayor perjuicio".

Todo ello "cobra aún mayor relevancia a la luz de los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han vuelto a poner el foco en la necesidad de que las administraciones adopten medidas efectivas frente al abuso de la temporalidad y ofrezcan respuestas reales a quienes llevan años encadenando nombramientos temporales".

Así, indican que "mientras en Europa se insiste en la obligación de corregir estas situaciones, resulta difícil comprender que se desarrollen procesos selectivos que, en la práctica, reducen al mínimo el valor de la experiencia acumulada por quienes han sostenido durante años el sistema educativo público".

Desde PIR "consideramos que esta situación es profundamente preocupante y exige una reflexión inmediata por parte de la Administración educativa, la defensa del empleo público no puede limitarse a cumplir formalmente un procedimiento; debe garantizar que el sistema de concurso-oposición responda verdaderamente a su finalidad y que los méritos de quienes han dedicado años al servicio de la escuela pública sean valorados de manera efectiva".

"Ignorar reiteradamente el contexto marcado por la jurisprudencia europea y las exigencias derivadas de la normativa comunitaria solo contribuye a aumentar la sensación de inseguridad jurídica y de desprotección de miles de docentes temporales", finalizan.