El Pisado Popular protagoniza la quinta jornada de San Mateo en un día con degustaciones y música

Archivo - Las deportistas de élite de Logroño, protagonistas del pisado popular de San Mateo 2025 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada del programa festivo de San Mateo 2026 cuenta mañana, miércoles 23 de septiembre, con más de cincuenta actos dirigidos a todas las edades, entre los que destacan varias actuaciones musicales, degustaciones y el Pisado Popular intergeneracional.

La jornada comenzará con las dianas a partir de las 9:00 horas y con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento.

A las 9:30 horas comenzará la actividad en la plaza de toros de La Ribera con las vaquillas.

La comparsa de gigantes y cabezudos amenizará las calles de la ciudad desde las 11:00 horas, comenzando desde El Parque de La Ribera para recorrer el centro histórico de la ciudad.

Dentro de la 'Semana gastronómica', a las 11:00 horas, se ha programado una degustación de Choricillo y panceta, a cargo de la Peña Logroño, y de Pinchos Morunos, ofrecido por la Peña Áster, ambas en la Plaza del Mercado.

A esa misma hora, en la Plaza Martínez Zaporta, la Peña Rondalosa ofrecerá degustación de sardinas, mientras que en la Glorieta del Doctor Zubía, la Peña La Alegría ofrecerá Degustación de bocadillo de lomo.

Por la mañana, de 11:00 a 14:30 horas permanecerá abierta en el Paseo de El Espolón la 'XL Feria Nacional de Cerámica y Alfarería', que también hará lo propio de 17:30 a 22:00 horas.

Para el público infantil, a las 11:30 horas tendrá lugar la Fiesta infantil, con hinchables y música, a cargo de Peña La Rioja, en la calle San Matías, 6.

A esa misma hora se producirá la apertura del espacio 'Matinales fiestas mateas en familia', en el Espacio Peñas 2.0 .

A las 12:00 horas tendrá lugar la actividad infantil 'Taller de cocina infantil creps' en el Espacio Peñas.

También a las 11:30 horas, la Peña Rondalosa entregará el VII Galardón Ángel Jubera, en la sede social de esta peña.

A las 12:30 horas, el Parque Gallarza acoge la degustación de salchichón a la plancha a cargo de la Asociación Vecinal Centro y el mismo pincho se ofrecerá en el Parque san Adrián, a cargo de la Asociación de Vecinos de Siete Infantes-Las Gaunas. Ambas irán acompañadas de hinchables.

A las 13:00 horas el Paseo del espolón acogerá el Concierto de la Banda Municipal de Música.

LOS ACTOS SIGUEN POR LA TARDE

Por la tarde, a las 18:00 horas, en la Plaza de Toros La Ribera, nueva corrida de toros con los diestros Daniel Luque, Borja Jiménez y Diego San Román.

Además, los niños podrán disfrutar de las marionetas de Maese Villarejo, a las 18:00 horas, en el Parque de Los Lirios.

A las 19:15 horas, continúan los partidos de pelota en el Frontón Javier Adarraga con el 'Torneo de Pelota de San Mateo 2026' y, a las 20:00 horas, se celebrará el Pisado Popular, que será intergeneracional, en la Plaza del Ayuntamiento.

A las 20:00 horas en Daniel Trevijano se celebrará el Cepa Joven con DJ Aguado y, a las 21:00 horas actuará DJ DDRey.

La música de Los Átomos inundará a partir de las 21:00 horas el Paseo del Espolón.

En el Teatro Bretón, a las 21:00 horas, los actores Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina protagonizan la obra 'Locuras paralelas'.

A las 22:30 horas, desde el Parque de La Ribera se podrá contemplar el XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, a cargo de Piortecnia Pibierzo, lugar donde a partir de las 23:00 horas, actuará la orquesta París de Noia.

Las actuaciones musicales cogerán el testigo en la noche con la actuación de la Orquesta Maialen y Patxi a las 23:30 horas en la Casa de Andalucía.

Por su parte, el Espacio Peñas 2.0 acogerá el concierto 'Fanáticos, Cover Rock Band'.