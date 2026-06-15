Las piscinas municipales de verano Logroño abren su temporada hasta el 8 de septiembre

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, acompañado del gestor deportivo de la entidad, Gonzalo Rodríguez,en Las Norias ante la apertura de la temporada - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de verano de Logroño -'Las Norias', El Cortijo y Varea- han abierto este lunes, 15 de junio, la temporada que se desarrollará hasta el 8 de septiembre, según ha señalado el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, que ha estado acompañado del gestor deportivo de la entidad, Gonzalo Rodríguez.

Iglesias ha indicado que "en Las Norias, hemos llevado a cabo numerosas actuaciones con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de uso y seguridad para los visitantes". Así, "se ha actuado en más de 70 árboles de recinto mediante podas y tratamientos específicos orientados a su conservación y revitalización, además, se ha realizado la resiembra y fortalecimiento de toda la pradera de la instalación, con el fin de que pueda soportar la alta afluencia de la temporada estival".

En materia de limpieza e higiene, ha añadido, "se han aplicado tratamientos integrales de limpieza en las carpas, recintos interiores, se han adecuado las mesas de las zonas de merendero y se ha sustituido parte de la señalética de la instalación".

Iglesias ha explicado que, en cuestión de seguridad, "se han reparado todas las escalerillas de acceso a los lagos y a la piscina olímpica y, como novedad, esta temporada se han instalado podios de salida en ambos lados de la piscina olímpica de cara a acoger el campeonato de España de Natación Máster que se celebrará del 2 al 5 de julio".

También, ha proseguido el edil, "se han mejorado las áreas infantiles, la zona de workout y el rocódromo, y se han renovado los planes de autoprotección y evacuación del recinto, así como se han desarrollado simulacros con el personal de la instalación".

En el área de tecnología y gestión, "Logroño Deporte ha sustituido los equipos informáticos y datáfonos de la instalación con el fin de agilizar los procesos de venta y reducir los tiempos de espera de los usuarios en los accesos", ha apuntado Iglesias.

MANTENIMIENTO

En los otros dos recintos de ocio y deporte para el verano que gestiona Logroño Deporte, las piscinas de Varea y El Cortijo, también se han realizado trabajos de mantenimiento y reparaciones. En las de Varea, se ha cambiado el contador de la piscina grande y el filtro de la pequeña, se han colocado sombrillas nuevas, y mejorado la zona de juegos. Por su parte, en las instalaciones de El Cortijo se han renovado las rejillas de la piscina, la fuente de agua y colocado nuevas sombrillas.

Para atender a la gran afluencia de público que cada verano recibe Las Norias, Logroño Deporte contará con una plantilla de 75 personas. El equipo humano está integrado por encargados, personal de ventas, de mantenimiento, socorristas, personal de limpieza de exteriores y vestuarios, jardineros, regantes, agentes de seguridad privada, personal de guardarropa, sanitarios, personal de la sala de depuración y personal de la zona deportiva. Algunos de estos profesionales trabajan durante todo el año en la propia instalación, mientras que otros se incorporan como refuerzo para los meses estivales.

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO Y USOS

En conjunto, ha enumerado el edil, "las instalaciones municipales de verano recibieron el año pasado 288.530 usos, de los que 255.035 fueron en Las Norias, recinto que, en un mismo día, llegó a superar los 6.000 visitantes".

Iglesias ha recordado que "Las Norias es una de las instalaciones de verano más completas del norte de España, que cuenta con una piscina olímpica y otra recreativa de 5.500 metros de lámina de agua, además de una de chapoteo con 300 metros cuadrados de lámina de agua". La instalación municipal de Las Norias ofrece, además, 8 pistas de tenis, 7 de Green set y 1 de tierra batida; 6 pistas de pádel, 2 frontones, sala de musculación, pista multisport, cancha de baloncesto, rocódromo, zonas de merendero, zonas de solarium, 4 juegos infantiles, y una pista multideporte de arena.

Los horarios de Las Norias son: De lunes a domingo, de 08,00 a 22,30 horas, la piscina de verano está abierta de 11,00 a 21,00 horas. Los toboganes de verano están operativos de 12,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas. Por su parte, el Cortijo y Varea tienen un horario de 11,00 a 21,00 horas.

El presidente de Logroño Deporte ha destacado, además, que para estos meses de verano, "el Ayuntamiento refuerza la seguridad con la contratación de una empresa de seguridad privada que vela por el cumplimiento de la normativa dentro del recinto, además de la presencia policial que también realizará vigilancia, como en años anteriores".

El abono a Logroño Deporte incluye el acceso a las piscinas de verano. Para aquellas personas que no son abonadas, la entrada diaria a las piscinas de verano es de 9,20 euros a Las Norias y 6,50 euros a las de El Cortijo y Varea, para los mayores de 18 años. Los menores y mayores de 66 años deben pagar 6,10 euros para Las Norias y 4,30 euros para las otras dos instalaciones mencionadas. El abono de temporada de Logroño Deporte dispone de la opción de personas con discapacidad, más económico.

APERTURA DE LAS PISCINAS DE INVIERNO DURANTE EL VERANO

Al margen de estas instalaciones más específicas para la época de buen tiempo, también los grandes centros de la red de Las Gaunas (abierto en julio) y La Ribera (en agosto) siguen abiertos, según las fechas expuestas en la web de Logroño Deporte, con las salas de musculación y las piscinas climatizadas disponibles para abonados y usuarios. También se desarrollan en ellos las actividades del programa deportivo de Logroño Deporte.

"NO VEMOS DEMANDA PARA ABRIR EL 1 DE JUNIO"

Preguntado por los periodistas acerca de si se plantean la apertura de la temporada antes del 15 de junio, por el aumento de los días de calor en estas fechas, ha señalado que "en este momento no nos lo planteamos". "No vemos una demanda como para que en Logroño se abran las instalaciones a partir, en este caso, del 1 de junio.

Ha reconocido que ha habido llamadas en ese sentido, pero "al final hay que poner una fecha, y nosotros por contrato con los gestores, en este caso de 'Las Norias', que es la que marca un poquito la temporada en su contrato está del 15 de junio 8 de septiembre".

No obstante, "cuando tengamos que sacar la nueva licitación miraremos si podemos variar esas fechas, si bien eso conlleva también un incremento presupuestario dentro de la instalación y hay que ver realmente cuál es la demanda de uso".

Iglesias ha indicado que "supongamos que abrimos el día 1 de junio pero cuál va a ser la demanda, ya que hay colegios por la mañana y por la tarde, hay extraescolares, hay cualquier tipo de actividad, es decir tampoco va a ser un uso como a partir de ahora de San Bernabé que ya no hay clases por las tardes y puede haber un régimen de uso mucho mayor que el que hay en la primera quincena de junio".

Con ello, ha indicado que "son cuestiones que las iremos viendo y que si contractualmente se puede y tenemos una demanda inducida que realmente nos justifique el abrir las instalaciones pues lo haremos". "Esta es una instalación muy grande, tenemos casi 50.000 metros cúbicos de agua en todas las piscinas, hay que contratar socorristas, no es uno ni dos como otras piscinas de localidades mucho más pequeñas que con un socorrista cubren la piscina, ya que aquí tenemos del orden de casi 11 socorristas diarios, que haya o no haya gente, los 11 socorristas están, al igual que el mantenimiento", ha añadido Iglesias.

"Con lo cual, todas esas cuestiones, además de las temperaturas que son importantes, también hay que tenerlas encima de la mesa porque no es una instalación cualquiera", ha admitido, para manifestar que en el caso de Varea y en El Cortijo, "hay que ver la demanda que se tiene, porque son piscinas más pequeñas, y que quizás pudiéramos adelantar, tenemos que verlo también, pero no están dentro del contrato, lo lleva directamente Logroño Deporte".