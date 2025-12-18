El Plan de Digitalización del Comercio Local ayuda ya a 20 comercios en formación y apoyo para optimizar sus recursos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y el director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás, han visitado este jueves el comercio 'Del Valle Joyas', uno de los 20 establecimiento minoristas participantes en el primer Plan de Digitalización del Comercio Local puesto en marcha por ambas instituciones para recibir formación y acompañamiento profesional para la digitalización de su actividad.

Este proyecto piloto comenzó el pasado 1 de septiembre con las primeras reuniones y visitas a los comercios participantes por parte de una experta en comercio electrónico y promoción digital para conocer sus necesidades, sus objetivos y recabar información sobre su nivel de digitalización (presencia online, sistemas de pago o tratamiento de datos en cumplimiento de la LOPD, entre otros aspectos).

"Desde hace tres meses, veinte establecimientos minoristas de nuestra ciudad han recibido formación y acompañamiento profesional individual para mejorar su posicionamiento web, optimizar el marketing digital e impulsar el uso de la IA aplicada a las ventas", ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad.

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL

Durante todo el proceso cada comercio participante ha recibido visitas presenciales, acompañamiento profesional, formación y tutorías personalizadas online para la óptima implementación de su plan de digitalización y las diferentes herramientas digitales propuestas para llevar a cabo tanto su estrategia de promoción general como otras específicas para campañas de alto impacto comercial, como la de Navidad, ya en marcha.

"Cada uno de estos comercios ha recibido un documento personalizado en el que se les ha planteado una estrategia para mejorar su posicionamiento de marca de y potenciar su marketing digital, además de guiarle en el uso de herramientas sencillas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la venta minorista, la captación y el tratamiento de datos, el posicionamiento de marca local a través de Google (SEO), el videomarketing y la gestión comercial en redes sociales generalistas u otros canales y plataformas digitales como WhatsApp Business o Google Business", ha añadido el edil Miguel Sáinz.

Gracias a esta iniciativa, el comercio Del Valle Joyas, dedicado al sector de la bisutería los complementos, ha puesto en marcha una estrategia digital que conlleva la mejora del posicionamiento web de su página claudiadelvalle.com, la optimización de sus acciones de marketing digital, principalmente a través de sus perfiles sociales, y el impulso de su venta online a través de herramientas como la inteligencia artificial.

"La digitalización del comercio local solo funciona cuando es cercana, práctica y acompañada. Este proyecto demuestra que el pequeño comercio puede avanzar en el entorno digital sin renunciar a su esencia", ha destacado el director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás.

OBSERVATORIO DEL COMERCIO DE LOGROÑO

La creación del este primer Plan de Digitalización del Comercio Local conllevará la elaboración del 'Observatorio del Comercio de Logroño', un análisis del nivel de digitalización de estos establecimientos que permitirá detectar áreas de mejora comunes a todo el sector, que junto con el balance del propio plan se presentará en las primeras semanas del próximo año.

Partiendo de los datos recogidos en los 20 establecimientos participantes en este proyecto piloto, el 'Observatorio del Comercio de Logroño' servirá como diagnóstico global y análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del comercio minorista.

Un documento que aportará al Ayuntamiento y a la Cámara de Comercio una valiosa información sobre la presencia del comercio local logroñés en el mundo digital y nos mostrará diferentes aspectos en los que poder apoyar a nuestro sector minorista para su crecimiento en este entorno.