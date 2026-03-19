El Plan Industrial 26-28 riojano destinará 139 millones para reforzar el sector, ganar competitividad y generar riqueza

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fortalecimiento industrial, relevo generacional, proyección exterior, conocimiento, tecnología y digitalización, compromiso con la sostenibilidad y la coordinación todo ello con las personas "en el centro" son los seis pilares sobre los que se sustenta el Plan Industrial de La Rioja 2026-2028 firmado por el Gobierno de La Rioja, la FER, UGT y CCOO. Contará con un presupuesto de casi 139 millones de euros para tener una industria "cada día más fuerte, más competitiva generadora de riqueza".

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha informado de las claves de este plan tras presidir el Consejo Riojano de Diálogo Social en el que ha presentado el plan a las organizaciones sindicales y a la FER. En su posterior intervención con los medios ha asegurado que éste "no es un acuerdo más" sino que es "nuclear y necesario" para nuestra región ya que tendrá "gran trascendencia".

Para mostrar el peso de este sector en nuestra región, Capellán se ha centrado en diferentes datos e indicadores que "dan fe" de su fortaleza ya que, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma, junto Navarra, son las dos ccaa que más aportan al PIB en materia industrial.

También genera empleo estable y de calidad, con más de 39.000 empleos regionales. Un sector "fundamental" y de ahí "la importancia de este plan" al que se ha llegado gracias al diálogo social.

HOJA DE RUTA COMÚN, VIVA Y CON UN PLAN DE SEGUIMIENTO

Se presenta así una hoja de ruta común "para seguir avanzando juntos en la economía, desde un seguimiento y una participación activa de los representantes de los trabajadores, empresas y administración pública para ir tomando medidas adicionales que den respuesta a las necesidades de la industria para que siga siendo un pilar en la creación de empleo y de bienestar y progreso para la región", ha afirmado Capellán.

Además de estos seis pilares fundamentales, el Plan cuenta con 13 líneas de acción, 28 acciones y más de 100 actuaciones para que la industria de La Rioja sea "cada día más fuerte, más competitiva y genere riqueza".

"SECTOR ESTRATÉGICO Y CLAVE"

Tras las palabras de Capellán, el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui, ha reconocido la importancia del sector industrial como "sector estratégico y clave para cualquier economía en desarrollo".

Más -ha dicho- en estos momentos "en los que la situación geopolítica genera incertidumbre y un posible riesgo de deslocalización".

Como ha reflexionado en su discurso, la industria lleva debilitándose muchos años "y este plan llega en el momento oportuno y adecuado".

"En un mundo cada vez más internacionalizado e innovador, nuestros productos tienen que competir con diseño y valor añadido. Ha valorado la mejora en los polígonos industriales y ha apostado también por la formación.

"EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD"

Por su parte, el secretario general del UGT regional, Jesús Izquierdo, ha asegurado que éste es un acuerdo "imprescindible de región". Este plan "sienta las bases para el crecimiento que queremos en nuestra ccaa y para contar con una generación de empleo estable y de calidad.

Un plan que también "nos marca deberes" para ser referencia en el país. Ha valorado el acuerdo llegado; "Las organizaciones empresariales, sindicales y el Gobierno hemos dado una lección de responsabilidad".

LA RIOJA "NO SE PUEDE QUEDAR ATRÁS"

Finalmente, el secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha destacado la importancia de que La Rioja "no se puede quedar atrás y este plan marca un camino y una dirección hacia la que tenemos que ir en materia industrial".

"No teníamos un plan industrial y ya solo por eso es muy importante el acuerdo conseguido". Además agradece que ponga en el centro a las personas, "fundamental", ha dicho, para firmar este acuerdo.

"Cuando tres organizaciones y el Gobierno se ponen de acuerdo y hacen el ejercicio y la responsabilidad de conseguirlo está claro que solo nos mueve el bien de nuestra comunidad autónoma", ha finalizado.