El Plan Mayor Seguridad llega a 1.755 personas mayores de La Rioja con 61 charlas

Charla del Plan Mayor Seguridad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.750 personas mayores de La Rioja acudieron durante el año 2025 a las 61 charlas del Plan Mayor Seguridad, que impartieron la Guardia Civil y Policía Nacional en 50 localidades riojanas. Impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2010 y desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, el Plan Mayor Seguridad fija como objetivo general la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, a través de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, este Plan tiene como finalidad fomentar la confianza de las personas mayores en la Policía Nacional y Guardia Civil, mejorar la calidad de la información que reciben en materia de seguridad, perfeccionar la respuesta policial y establecer canales de comunicación estables con aquellos organismos y entidades implicados con las personas mayores.

Desde su aprobación hace ya 15 años, en La Rioja se han impartido 715 charlas dentro del Plan Mayor Seguridad, a las que han asistido 24.457 personas mayores en 95 de los 174 municipios que conforman la comunidad autónoma.

En estos encuentros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado escuchan las inquietudes, aportaciones, temores y necesidades de las personas mayores. Los agentes que imparten las charlas adaptan los

contenidos al entorno urbano o rural de las localidades a las que se trasladan, así como a los centros a los que acuden -asociación o centro de día -.

En cuanto a los destinatarios de las charlas de la Guardia Civil, se caracterizan por ser personas de mayor edad, miembros de asociaciones, aunque también usuarios de centros de día. A estos últimos, se les ofrece información sobre cómo prevenir situaciones de riesgo como hurtos (en domicilios o en la vía pública) o estafas (tocomocho, estampita, hurto amoroso o al descuido), entre otros asuntos de interés.

Por su parte, en las sesiones impartidas en las asociaciones del entorno rural, la Guardia Civil se centra en la formación sobre la prevención en los peligros de la seguridad en general, al igual que en los centros de día, así como en ciberseguridad, al hacer uso habitualmente estos asistentes de las nuevas tecnologías y con el fin de prevenir los posibles fraudes y riesgos que pueden afrontar.

Por otro lado, dentro del ámbito de actuación de Policía Nacional, el perfil de los asistentes en Logroño es de personas de menor edad. Las sesiones formativas se dividen dos bloques diferenciados, que se ofrecen en dos charlas independientes.

De este modo, y según la demanda del colectivo solicitante, la Policía Nacional ofrece una sesión sobre situaciones de riesgo, en la que se aborda la prevención sobre las modalidades delictivas y consejos para poder evitarlas en los domicilios o en la vía pública. La otra charla se centra en los riesgos de Internet, como el phishing, la estafa del amor o del hijo en apuros, la sextorsión, las compras online o los peligros de las Wifi públicas.

Un aspecto en el que se incide en todas las charlas es en recordar los recursos que disponen las personas mayores víctimas de un delito para que sean atendidas con inmediatez y cercanía (Alertcops y teléfonos 091 y 062, entre otros).

Por otro lado, y dentro del Plan Mayor Seguridad, en La Rioja también se prevén otras acciones preventivas como el incremento de patrullas en inmediaciones de entidades bancarias y centros utilizados por las personas mayores, principalmente a primeros de mes coincidiendo con el ingreso de las pensiones, y auxilios sanitarios y acompañamientos. Asuntos de interés para las personas mayores.

Los contenidos básicos que se abordan son:

- Estafas, robos, hurtos y abuso de confianza.

- Consejos de seguridad generales, que pueden producirse en los domicilios, lugares públicos y viajes.

- Contenidos relativos a cajeros automáticos, moneda falsa, medidas para la seguridad física en el hogar y estafas telefónicas.

- Ciberseguridad y riesgos de Internet.

En las charlas se dan consejos de prevención y se promueve la participación de los asistentes, así como se escenifican con ellos los métodos delictivos más utilizados y se exponen casos reales que han sufrido recientemente las personas mayores, muchos de ellos en La Rioja, para que conozcan realmente los peligros a los que se exponen.

Por último, es importante señalar que el nivel de satisfacción de los asistentes es muy elevado al sentirse agradecidos por la cercanía y la atención que les prestan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.