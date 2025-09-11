El Plan Renove 2025 bonifica la compra de 2.297 electrodomésticos, 50 más que el año anterior

Con un importe total de las ventas de 1.396.223 euros y un crédito disponible de 300.000, que se agotó "en tiempo récord"

El Plan Renove de Electrodomésticos correspondiente a este año, que finalizó recientemente, ha vuelto a despertar el interés de los ciudadanos riojanos que, en apenas unas semanas, "en tiempo récord", agotaron el crédito de 300.000 euros disponible para la compra de los aparatos.

El Plan Renove de Electrodomésticos 2025 arrojó un balance de 2.297 electrodomésticos adquiridos, lo que supone un aumento de ventas en 50 unidades, con una participación de 37 establecimientos comerciales, una cifra algo menor que la del año pasado, que se debe a la mayor especialización de los negocios adheridos.

El mayor número de electrodomésticos adquiridos ha sido las lavadoras, como suele ser habitual, con 610, cifra que, pese a todo, supone una ligera disminución. Por contra, el mayor crecimiento en unidades compradas se da en los frigoríficos -596, un total de 145 más que los 451 del año anterior-.

Por detrás ya se sitúan los lavavajillas, 364; placas de inducción, 317; y los hornos, 273. Otros electrodomésticos se colocan ya a más distancia, como 60 secadoras, 37 lavasecadoras, 21 campañas extractoras y 21 congeladores.

De este modo, el importe global de las ventas se ha situado en 1.396.223 euros, con una media de bonificación de 130,58 euros y un importe medio de venta de 607,85 euros.

Como cada año, el objetivo del Plan Renove es que los ciudadanos riojanos adquieran electrodomésticos más eficientes energéticamente, reemplazándolos por otros menos eficientes, que deberán ser comprados en establecimientos ubicados en La Rioja y adheridos a la campaña e instalados en la propia Comunidad Autónoma.

La campaña está organizada por la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de La Rioja (AECER), en colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y financiada por el Gobierno de La Rioja.

El presidente de AECER, Javier Rioja; el director general de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, y la secretaria de la Asociación, Adelaida Alútiz, han realizado este jueves en rueda de prensa balance del programa, que han calificado como "un éxito".

Lázaro se ha mostrado "muy satisfecho con los resultados de la campaña" y ha subrayado los objetivos de apoyar al comercio local, impulsando sus ventas, así como alcanzar un mayor grado de eficiencia energética en los hogares gracias este plan.

Ha recordado, además, el anuncio del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, de aumentar el presupuesto con 500.000 euros para el próximo Plan Renove de Electrodomésticos que verá la luz en el ejercicio 2026.

Por su parte, el presidente de AECER, ha mostrado igualmente su satisfacción ante los resultados obtenidos este año, en el que la totalidad del presupuesto se agotó "en un tiempo récord de tan solo dos semanas".

"Este éxito refleja que todavía existe un parque de electrodomésticos muy antiguo en La Rioja y, por tanto, la importancia de seguir impulsando esta iniciativa", ha destacado.

Asimismo, Rioja ha agradecido el anuncio realizado la semana pasada por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien confirmó no solo la puesta en marcha de un nuevo Plan Renove en 2026, sino también la ampliación de la partida presupuestaria hasta los 500.000 euros.

Los beneficiarios de estas ayudas han sido personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, que han adquirido un electrodoméstico de los señalados en la Orden, con la correspondiente clasificación de eficiencia energética, en alguno de los establecimientos adheridos al plan Renove de Electrodomésticos.

La ayuda ha consistido en la aplicación por parte del comercio de un descuento del 25%, hasta un máximo de 150 euros.