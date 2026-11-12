El Plan Renove 2026 bonifica 3.918 electrodomésticos de 37 establecimientos

Presidente de AECER, Javier Rioja, el director general de Empresas, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, y la secretaria de la Asociación, Adelaida Alútiz, presenta un balance del Plan Renove de Electrodomésticos 2026 - FER

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan Renove de Electrodomésticos correspondiente a este año 2026, - finalizado hace unos días-, ha vuelto a ser un "completo éxito entre los ciudadanos riojanos, que han gastado totalmente el crédito de 500.000 euros disponibles para la compra de los diferentes aparatos", según han destacado el presidente de AECER, Javier Rioja, el director general de Empresas, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, Amadeo Lázaro, y la secretaria de la Asociación, Adelaida Alútiz, en la comparecencia de prensa de balance.

Concluida han señalado que se adquirieron 3.918 electrodomésticos adquiridos (frente a los 2.297 de la campaña pasada), lo que supone un aumento de ventas en 1.621 unidades, con una participación de 37 establecimientos comerciales. El importe global de las ventas se ha situado en 2.260.607 euros, con una media de bonificación de 127,58 euros.

Como cada campaña, el objetivo del Plan Renove es que los ciudadanos riojanos compren electrodomésticos más eficientes energéticamente, reemplazándolos por otros menos eficientes, que han sido comprados en los establecimientos ubicados en La Rioja y adheridos a la campaña regional.

El plan renove es una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de La Rioja (AECER), que cuenta con la colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la financiación del Gobierno de La Rioja.

HABRÁ NUEVA CONVOCATORIA EN 2027

Lázaro se ha mostrado muy satisfecho con los resultados de la campaña y ha subrayado "el compromiso del Gobierno de La Rioja con el comercio local", poniendo como ejemplo "el impacto del aumento en el presupuesto, que ha pasado de 300.000 euros en 2025 a 500.000 este año, repercutiendo en bonificaciones para casi 4.000 electrodomésticos".

"El volumen de ventas alcanzado pone de manifiesto, un año más, que el Plan Renove contribuye a animar las compras de electrodomésticos y a impulsar la actividad de los comercios riojanos, favoreciendo además la renovación de aparatos en los hogares", ha apuntado. Finalmente, ha anunciado que en el presupuesto del año que viene se cuenta con la misma partida para esta iniciativa.

Javier Rioja ha expresado su satisfacción ante los resultados obtenidos este año, indicando que de nuevo el presupuesto se ha finalizado en un tiempo récord de un mes y más, teniendo en cuenta el incremento presupuestario en un año en el que se han alcanzado los 500.000 de ayudas.

Según sus palabras, esto se produce porque sigue habiendo un parque de electrodomésticos muy antiguo unido a una rebaja de precios en los productos de alta calificación energética y la fuerte subida de la tarifa eléctrica. Todo ello ha creado un entorno muy favorable y de ahí el éxito de esta convocatoria.

Los beneficiarios de estas ayudas han sido personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, que han adquirido los electrodomésticos señalados en la orden y que cuentan con la correspondiente clasificación de eficiencia energética.

La ayuda ha consistido en la aplicación por parte del comercio de un descuento del 25 por ciento, hasta un máximo de 150 euros por cada aparato, pudiéndose adquirir hasta tres electrodomésticos

En esta edición de 2026, del total de 3.918 aparatos vendidos 1.061 han sido lavadoras, 911 frigoríficos, 664 lavavajillas, 518 encimeras, 116 secadoras, 74 lavasecadoras, 52 campañas extractoras y 43 congeladores