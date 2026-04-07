Plantá y Cremá de una falla, mascletá, paella y ofrenda a la Virgen: las Fallas aterrizan en Logroño este fin de semana

Laura Rivas y José Enrique Amores, en la presentación de las Fallas en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Plantá y cremá de una falla, mascletá, paella y fideuá, horchatam música, pasacalles, desfile de Moros y Cristianos y ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Son algunos de los principales actos que, desde este viernes y hasta el domingo 12 se van a poder ver en Logroño para revivir en la capital riojana todo el esplendor de las Fallas de Valencia.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, acompañada por el presidente de la asociación 'Fallers pel Món', José Enrique Amores, han presentado este martes las actividades, con el objetivo "de trasladar a los riojanos la esencia de las Fallas y que puedan disfrutar de las tradiciones más arraigadas en la Comunidad Valenciana".

Logroño fue elegida capital fallera 2026 por la asociación Fallers pel Món para celebrar, por primera vez, las Fallas con todos los riojanos compartiendo su cultura y sus tradiciones. De esta forma, han organizado tres jornadas de fiesta en la ciudad que pretenden imitar, modestamente, un fin de semana fallero.

El colectivo 'Fallers pel Món' de Valencia continúa su tradición y realizará su decimotercer viaje. Inició su andadura el año 2013 en Ávila y, desde entonces, solo la pandemia ha frenado su deseo de celebrar las Fallas en cada rincón del país.

Música, pólvora y gastronomía valenciana acompañarán a una expedición que plantará y quemará un monumento en Logroño los días 10, 11 y 12 de abril. Todo, con base central en el aparcamiento de Valbuena, donde poco a poco en estos días se va a ir viendo la complejidad del montaje de la 'falla'.

La ciudad riojana se suma, así, a una lista que integran Ávila, Granada, Toledo, Córdoba, Zaragoza, Salamanca, Andorra, Ciudad Real, Almería y Cartagena. Todas ellas ya han sido anfitrionas de las Fallas más viajeras.

IMPORTANTE REVULSIVO ECONÓMICO

Unas 3.500 personas procedentes de Valencia participarán en Logroño en un amplio programa cargado de actividades que contará con la presencia de la corte de honor de las Fallas y la presencia de falleras, además de degustaciones de horchata y reparto de 4.000 raciones de paella y fideuá en el aparcamiento de Valbuena.

Con la celebración de este evento, el Consistorio estima un elevado retorno económico para la ciudad en la hostelería y comercio, estimado en 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta que solo el hospedaje supera los 500.000 euros.

EL PROGRAMA.

Las actividades comienzan el viernes 10 de abril, con la recepción de diferentes colegios de Logroño y visitas de las cortes de Fallas a diferentes centros sociales por la mañana y, por la tarde, pasacalles con charanga.

Además, a las 18,45 horas tendrá lugar la entrega de la imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, al párroco de Santiago El Real para su guardia y custodia. Más tarde, los representantes falleros visitarán las calles San Juan y Laurel.

Entre las 19,30 horas y las 21 horas, se celebrará el concurso de paellas con degustaciones y, a partir de las 22 horas, disco móvil en el recinto del aparcamiento de Valbuena.

El sábado 11 de abril por la mañana habrá photocall, pasacalles y charanga, recepción de 'Fallers Pel Món' a juntas locales de Ayuntamientos e instituciones.

A las 13,30 horas se producirá la llamada a la fiesta, la 'Crida', desde el balcón del Ayuntamiento de Logroño y el himno para celebrar, a las 14 horas, la Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento.

La jornada transcurrirá con diferentes encuentros y comida con degustación de fideuá en el recinto de Valbuena, además de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y eucaristía a las 20 horas en la Concatedral Santa María la Redonda. Por la noche también habrá disco móvil en la carpa de Valbuena.

El domingo 12 de abril comenzará con una degustación de horchatay 'cassalla' en el recinto del aparcamiento de Valbuena a partir de las 10 horas, campeonato de truc y parchís. A las 12,30 se producirá el desfile de Moros y Cristianos desde el recinto del parking de Valbuena hasta la Plaza del Ayuntamiento, para dar paso, a las 13,30 horas, a la mascletá en dicha plaza.

La jornada continuará con degustación de paella de 14 a 16 horas, actuaciones musicales por la tarde, degustación de 1.500 litros de Agua de Valencia, para finalizar con la celebración del Castillo de Palos, a las 21 horas en el aparcamiento de Valbuena, y la posterior Cremá de las fallas, a las 21,15 horas en dicho lugar.

El acceso al recinto vallado será gratuito para todos los riojanos, si bien se solicitará la presentación de su D.N.I. para establecer un registro de aforo en la carpa.