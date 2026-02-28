Plantas en casa: el impacto real en la salud que pocos conocen y ahora se demuestra científicamente

Archivo - Plantas de interior. - JULIEALEXK/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las plantas de interior y los sistemas vegetales más avanzados, como las paredes vivas de interior y las torres hidropónicas, tienen el potencial de aumentar la humedad interior, mejorar el confort térmico y ayudar a crear edificios más saludables y resistentes al clima, según una nueva investigación dirigida por el Centro Global para la Investigación del Aire Limpio (GCARE) de la Universidad de Surrey (Reino Unido).

El estudio, publicado en la revista 'Building and Environment', reúne a una colaboración internacional de expertos para examinar cómo las plantas influyen realmente en la calidad ambiental interior. Si bien la comprensión de la vegetación urbana exterior ha avanzado, los efectos de la infraestructura verde interior siguen estando poco definidos.

Para abordar esta brecha de conocimiento, los investigadores desarrollaron un marco de diez preguntas que examina la evidencia en dimensiones técnicas, microbiológicas, sanitarias, socioeconómicas y de espacio, ofreciendo la visión más clara hasta la fecha sobre el rendimiento de los diferentes tipos de ecologización interior en edificios reales.

El estudio también presenta la primera comparación clara de 26 sistemas diferentes de ecologización interior y su impacto en los parámetros de calidad ambiental interior, ofreciendo a diseñadores y administradores de edificios una guía más clara que nunca sobre qué funciona realmente y dónde aún falta evidencia.

El análisis, una colaboración de 35 expertos de Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Australia, India y Brasil a través del proyecto GREENIN Micro Network Plus, muestra que los sistemas de vegetación interior de mayor tamaño pueden hacer que los espacios se sientan hasta dos grados más frescos y confortables, incluso con temperaturas constantes.

Algunos sistemas de ingeniería ayudan a reducir las partículas finas y los compuestos orgánicos volátiles, aunque la intensidad de estos efectos depende de la densidad de las plantas, la iluminación y el diseño general. El estudio también señala evidencia preliminar de que la vegetación puede enriquecer el microbioma interior al introducir más microbios de origen ambiental.

El profesor Prashant Kumar, autor principal del estudio y fundador del Centro Global para la Investigación del Aire Limpio de Surrey y líder del proyecto GREENIN Micro Network Plus, señala que "las personas pasan alrededor del 90% de su vida en interiores, pero, sorprendentemente, aún sabemos muy poco sobre cómo los sistemas de plantas de interior pueden transformar esos entornos".

"Nuestro trabajo colaborativo demuestra que la ecologización de interiores puede marcar una diferencia significativa en ciertas situaciones --resalta--, no solo en la sensación que transmiten los edificios, sino también en su gestión del calor, la humedad y los contaminantes".

No obstante, precisa que estos beneficios no son fruto de la casualidad. "Requieren el uso de los sistemas adecuados, de la manera correcta, con la iluminación y el mantenimiento adecuados --explica--. Considerar la ecologización como una infraestructura ambiental, en lugar de como una decoración, así como subsanar las importantes lagunas de investigación en este ámbito, será clave para aprovechar al máximo su potencial".

Los autores señalan que se necesita más investigación y que el siguiente paso es realizar estudios a largo plazo en edificios que consideren la iluminación, la ventilación, la ocupación y el mantenimiento: las realidades prácticas que determinan el buen rendimiento de la vegetación interior a lo largo del tiempo.

La Tijana Blanusa, científica hortícola principal de la Royal Horticultural Society y coautora del artículo, explica que "la plantación de interiores es una forma fantástica de llevar los beneficios de las plantas y la interacción de las personas con ellas a hogares urbanos, escuelas y cualquier otro espacio donde la naturaleza no es fácilmente accesible. Este documento sienta bases sólidas al proporcionar evidencia de las condiciones necesarias para lograr el mayor impacto posible en la calidad del aire, el bienestar y más", resalta.

La investigación forma parte fundamental del proyecto GREENIN Micro Network Plus , que reúne a universidades, autoridades locales, organizaciones ambientales y expertos en horticultura para explorar cómo diseñar espacios interiores para mejorar la calidad del aire, el confort y el bienestar en un clima cambiante. Además, sienta las bases para futuras directrices y políticas de diseño basadas en los logros realistas de la ecologización de interiores.