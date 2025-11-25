La Plataforma 8M recuerda a las mujeres que no están solas y pide trabajar "para dejar atrás la herencia machista" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ni siquiera el frío ni la insistente lluvia ha impedido a los logroñeses secundar esta tarde la concentración convocada por la Plataforma 8 de Marzo con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en la que han pedido que todos juntos "trabajemos para evolucionar" y dejar atrás "la herencia machista".

La cita -convocada a las 19,00 horas en la Concha del Espolón logroñés- ha comenzado con un encendido simbólico de velas y la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2025. Previamente, la portavoz de la Plataforma, Marian Alcalde (de CCOO) ha recordado que hoy nos juntamos para seguir reivindicando y pidiendo tanto a las instancias públicas como a la sociedad en general "el fin de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad".

Como ha querido explicar, "hay miles de clases de violencia, miles de clases de mujeres" por eso -reflexiona- "no se puede estereotipar. Cada una tiene su problemática y tiene su correspondiente solución".

Pero en todos los casos "hay que buscar apoyo" y desde la Plataforma abogan por "mostrar a esas mujeres que no están solas". "Que sepan que tienen nuestro apoyo como sociedad".

Además han aprovechado para exigir a las instancias públicas "que también hagan su inversión en la vida, en la seguridad y en la calidad de vida de estas mujeres".

"Proteger estos derechos está por encima de muchísimas otras cosas y de muchísimos otros intereses", ha afirmado Alcalde.

Finalmente, la portavoz de la Plataforma ha pedido "más implicación" de las instituciones. "Sabemos que puede ser mejor porque se abren expectativas pero sigue habiendo una violencia institucional bastante fuerte".

Como ejemplo, indica, "una reciente ley que entrará en vigor en enero" a través de la cual "se va a dejar los juzgados sin personal especializado para las mujeres víctimas de violencia, va a ser un problema a la hora de que las mujeres quieran seguir denunciando sus casos".

O también en lo relacionado a la violencia obstetricia "cuando decides interrumpir tu embarazo voluntariamente y tienes que salir de esta comunidad, porque en La Rioja solamente te proporcionan un aborto mediante medicación hasta las ocho semanas".

Asímismo se ha referido al centro 24 horas para víctimas de violencia sexual de Logroño "que tendría que trabajar 24 horas y no es así". Ante ello, indica, "no puedes esperar que haya una violación dentro de un horario de oficina".

"FIN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

La convocatoria de la Plataforma ha continuado con la lectura de un manifiesto conjunto en el que han pedido que este día sirva para "sensibilizarnos, solidarizarnos y empatizar con las víctimas pero también para exigir como sociedad el fin de la violencia contra las mujeres".

Piden así que las críticas pongan el foco en los agresores y no en las víctimas, "visibilizar al agresor como el culpable y proteger a la víctima".

Desde la Plataforma han destacado la importancia de educar "dando ejemplo a nuestra infancia y juventud, en el respeto, la igualdad y la libertad".

Como han leído, "hoy salimos a la calle por las mujeres mayores, a menudo invisibilizadas, y por las mujeres jóvenes, para que la presión sobre sus cuerpos, sus actitudes, los acosos y estas violencias machistas, no cercenen sus proyectos de vida".

Pero también "por las mujeres con discapacidad, por las mujeres migrantes, por las mujeres en situación sin hogar, por las mujeres en situación de prostitución, por las mujeres en los conflictos bélicos, por todas las mujeres que viven situaciones de mayor vulnerabilidad y lo tienen aún más difícil".

Y también "por todas las mujeres asesinadas que ya no están con nosotras y por todas las que sí están y nos acompañan".

"FECHA DE MEMORIA, DENUNCIA Y COMPROMISO"

Este 25N es una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas por violencia machista y para acompañar a las supervivientes y a sus familias. "Es un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas".

Desde la Plataforma aseguran que la realidad "nos obliga a no bajar la guardia, 36 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y reconocidas como víctimas de violencia de género, pero hay otras 43 mujeres muertas por feminicidio".

El pasado año, una mujer resultó asesinada cada semana (7,6 días) por violencia de género. Además, el 31% de las víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores.

Ese mismo año, tras estos feminicidios, quedaron huérfanos 40 menores, y otros 9 fueron asesinados a manos de las parejas o exparejas de sus madres.

También se han referido a la violencia vicaria "que ataca a las mujeres donde más duele, a través de sus hijas e hijos. Es una violencia extrema que el Estado tiene el deber de prevenir, de sancionar y de reparar".

En la actualidad más de 1.400 menores están en riesgo según el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

Desde la Plataforma consideran que legislar sobre este tipo de violencia es un clamor social y, por eso, "exigimos su visibilización, reconocimiento, prevención, sanción y erradicación".

"Es de vital importancia que de forma urgente se apruebe la Ley de violencia vicaria", han defendido.

Pero como recogen en su manifiesto resulta "igualmente inasumibles las cifras en relación con los malos tratos, las violaciones y otras agresiones sexuales como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo con especial incidencia en el entorno laboral. Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una familia rota".

"O ESTAMOS CON LAS VÍCTIMAS O ALIMENTAMOS EL SILENCIO"

Así las cosas, indican, "no hay espacio para la indiferencia, o estamos con las víctimas, o alimentamos el silencio que las desprotege".

Además se han mostrado muy críticas con el incremento de los discursos autoritarios "que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Nos quieren devolver a un tiempo de silencio y desigualdad atacando directamente al feminismo y a los derechos conquistados".

Con todo ello denuncian "la desfachatez de la ultraderecha que lleva su discurso negacionista a las instituciones, incluso hasta el Congreso".

En su discurso también han tenido un mensaje especial para las mujeres del pueblo palestino de Gaza "sin olvidarnos de las mujeres del Congo, Sudán, Mali, Ucrania...". "Cada día mueren más de 500 mujeres y niñas en países afectados por conflictos armados por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.

Ante todo ello -han finalizado- "vamos a seguir actuando contra todas las formas de violencia machista, física, virtual, contra la mercantilización, explotación sexual y reproductiva, contra sus causas y sus manifestaciones, abogamos por la erradicación del sistema prostitucional".

La Plataforma 8 de Marzo está compuesta por Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Mujeres Riojanas Progresistas, Comisiones Obreras, USO y UGT.