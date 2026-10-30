La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro critica el "veto" a su acceso al pleno del Ayuntamiento

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro lamenta el "veto" a u acceso al Pleno del Ayuntamiento - LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL AGUA PÚBLICA DE HARO

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha criticado las "prácticas antidemocráticas" por parte del Equipo de Gobierno por "vetar" su acceso al Pleno. "Los vecinos de la localidad no pudieron acceder a la sesión extraordinaria donde se votó la privatización del servicio de agua", han señalado en un comunicado.

El grupo anunció hace dos días una concentración de urgencia "como respuesta a la repentina convocatoria de la sesión plenaria para aprobar la privatización del servicio". Con ella "querían seguir visibilizando la falta de información pública sobre el proceso y trasladar la profunda preocupación de la ciudadanía por la pérdida de control sobre este recurso tan esencial y limitado".

Minutos antes de la concentración, ha asegurado la Plataforma "se filtró que el tripartito, conformado por el PP, Por La Rioja y Ciudadanos, había convocado a sus bases para ocupar de forma anticipada los asientos del salón de plenos y que los vecinos no pudieran acceder a escuchar el debate de manera presencial". "Al parecer y según algunos testigos, estos accedieron por una puerta trasera antes de que los manifestantes llegasen a la plaza", han señalado.

La Plataforma "ya habría criticado públicamente la falta de respuesta por parte de la corporación municipal a las solicitudes de reunión e informes; algo que también han denunciado los partidos de la oposición y los sindicatos en varias ocasiones".

"La reacción del equipo de gobierno es completamente antidemocrática.

A las reiteradas negativas para celebrar reuniones y facilitar los informes solicitados, se suma ahora un control restrictivo del acceso al ayuntamiento y al Pleno municipal. Esta medida vulnera la transparencia institucional y el derecho de los vecinos a fiscalizar la gestión pública, constituyendo una falta de respeto inadmisible hacia la ciudadanía a la que todos representamos. Desde el grupo denunciamos este grave atropello a la democracia", han añadido.

La Plataforma ciudadana quiere aclarar que "la concentración-cacerolada estaba convocada a las 18,00 horas con una duración aproximada de 15 minutos". La invitación a la asistencia al Pleno "estaba desligada de la protesta y tendría el objetivo de que los vecinos tuviesen acceso de primera mano y a tiempo real a la poca información que el equipo de gobierno estaría ofreciendo".

Ante "la inesperada estrategia del consistorio", en la que "se encerrarían en la sala más de una hora antes -cuando lo habitual es abrir el espacio 15 minutos antes para el acceso libre-, los vecinos quisieron mostrar su descontento pitando fuera de la sala". "En cualquier caso, la ciudadanía abandonó las instalaciones de forma pacífica en unos minutos, continuando con la protesta en las inmediaciones del ayuntamiento", han recordado.

Desde la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro han recordado a los representantes políticos que "fueron elegidos por la ciudadanía para gestionar nuestros recursos". "Se deben al pueblo y deben mostrar respeto por una ciudadanía despierta que quiere saber qué va a pasar con su agua y con su dinero", han apostillado, al tiempo que han apuntado que "tienen la obligación de respetar la Ley de Transparencia que garantice su buena práctica, así como de velar por los intereses de los ciudadanos".

"El ayuntamiento no es su cortijo ni el dinero público recaudado, su cartera", por lo que piden que cesen "los bloqueos a la participación ciudadana; basta de ocultismo, y basta de prácticas antidemocráticas que vulneran el bienestar ciudadano y la buena convivencia".

"EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN"

El grupo sigue manifestándose "en contra de la privatización", pidiendo además "conocer cómo se ha acreditado la insuficiencia de medios propios y por qué se ha decidido agrupar todas las prestaciones en un único contrato, sin división en lotes".

"Es imprescindible demostrar qué necesidades existen, qué alternativas se han considerado y por qué la solución propuesta responde al interés general" han indicado, para indicar que "la transparencia no es una concesión del gobierno municipal. Es una exigencia de la gestión pública".

Como ya anunció hace unos días, la Plataforma "continuará examinando la documentación disponible y reclamando las aclaraciones jurídicas y técnicas necesarias para que cualquier decisión sobre el abastecimiento municipal se adopte con garantías, responsabilidad y pleno respeto a la legislación".