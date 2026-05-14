La Plataforma por la Libertad de Enseñanza celebra una educación católica comprometida con la formación integral

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza ha celebrado hoy el Día Mundial de la Educación Católica - LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, integrada por CONCAPA Rioja, Escuelas Católicas La Rioja, CECE, FEUSO y FSIE, ha celebrado hoy el Día Mundial de la Educación Católica con un acto en la capilla del colegio Salesianos Los Boscos. La jornada, organizada bajo el lema 'Juntos somos constelaciones de luz', ha reunido a representantes de centros educativos, docentes, familias, alumnado y miembros de la comunidad educativa.

El encuentro ha contado con la presencia del consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana; la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Laura Arrieta; y la presidenta de Escuelas Católicas y portavoz de la Plataforma, María Jesús Sauca, junto a representantes de las entidades que integran la Plataforma.

Con este acto, la Plataforma ha querido poner en valor la aportación de la educación católica a la sociedad riojana, su compromiso con la formación integral, la acogida, el acompañamiento del alumnado y las familias, y la libertad de enseñanza, todo ello desde la convicción de que la pluralidad educativa enriquece al conjunto de la ciudadanía. El acto ha estado acompañado por el Coro Jorbalán, que ha participado con diferentes intervenciones musicales.

Una red educativa que acoge, acompaña y forma para la vida Durante la celebración, la Plataforma ha destacado el papel de la educación católica como una red comprometida con una educación abierta, inclusiva y centrada en la persona. Una educación que acoge en sus centros a alumnos y familias con independencia de su procedencia, nivel socioeconómico o cultural, credo o raza, y que entiende que la verdadera educación debe capacitar para la vida y para una vida en plenitud.

En este sentido, las entidades que forman parte de la Plataforma han recordado el esfuerzo de sus centros para acompañar al alumnado y a sus familias, favorecer la atención personalizada, prevenir el abandono escolar y responder a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y de quienes se encuentran en situación de riesgo.

También han puesto en valor el acompañamiento académico, profesional y vocacional en las últimas etapas educativas, especialmente en los últimos años de la ESO, en los Ciclos Formativos de Grado Básico, en Bachillerato y en Formación Profesional, así como la apuesta por una educación que ayude a cada alumno a descubrir sus talentos y a desarrollar su propio proyecto de vida.

"NINGUNO DE NOSOTROS BRILLA POR SÍ SOLO"

En su intervención, María Jesús Sauca ha señalado que la capilla de un colegio es un espacio simbólico para celebrar este día y "poner en el centro aquello que da sentido a nuestra tarea: la persona, su dignidad y su desarrollo integral a la luz del Evangelio". Además, ha explicado que el lema de este año, "Juntos somos constelaciones de luz", expresa "lo que somos y lo que estamos llamados a ser", porque "ninguno de nosotros brilla por sí solo" y "es en comunidad donde adquiere sentido nuestra labor".

En esta línea, ha definido la educación católica como "una constelación" y "un entramado de personas comprometidas que, desde su vocación, trabajan cada día por formar no solo estudiantes competentes, sino personas íntegras, solidarias, abiertas a la trascendencia y comprometidas con el bien común".

La presidenta de Escuelas Católicas La Rioja también ha destacado que educar desde la identidad católica es "acompañar, escuchar y sembrar esperanza", así como "ayudar a descubrir el talento de cada alumno y ponerlo al servicio de los demás". "Es enseñar que el conocimiento tiene un sentido cuando se orienta a construir un mundo mejor", ha subrayado.

GRATITUD A QUIENES HAN SOSTENIDO ESA LUZ DURANTE AÑOS

Uno de los momentos más emotivos de la celebración ha sido el homenaje al personal docente y de administración y servicios de los centros católicos riojanos que se ha jubilado durante el presente curso. María Jesús Sauca ha dirigido unas palabras de gratitud a las personas homenajeadas y ha recordado que, si esta constelación educativa "brilla con fuerza", es gracias a quienes "han sostenido su luz durante tantos años".

"Habéis sido mucho más que transmisores de conocimientos. Habéis sido referentes, acompañantes, educadores en el sentido más profundo de la palabra. Vuestra vocación ha sido luz y esa luz no se apaga con la jubilación, porque permanece en cada vida que habéis tocado, en cada historia que habéis ayudado a construir", ha subrayado la presidenta de Escuelas Católicas La Rioja.