La 'Plataforma 8 de marzo' "preocupada" por el "retroceso global" en "derechos" de mujeres y niñas

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'Plataforma 8 de marzo'- compuesta por CCOO, UGT, USO, PSOE, IU y Mujeres Riojanas Progresistas- ha mostrado su preocupación por el "retroceso global" en "derechos" de mujeres y niñas. Ha advertido de la

"necesidad de medidas urgentes ante las desigualdades estructurales", según ha indicado Izaskún Fernández, que ha actuado como portavoz del colectivo.

Ha sido en una comparecencia de prensa, realizada en la sede del PSOE, donde ha anunciado que la manifestación por el Día Internacional de la Mujer se desarrollará este domingo, 8 de marzo, a las 12,30 horas, desde la Glorieta del doctor Zubía, que servirá también como final de la misma. El lema será 'Memoria, lucha e igualdad'.

Fernández ha asegurado que "la igualdad no está garantizada y la democracia corre riesgo si se normaliza el retroceso en derechos de mujeres y niñas". Ha apuntado que este 8 de marzo "llega marcado por el avance de los discursos negacionistas, la desinformación y la relativización de violencias que afectan de manera directa a millones de mujeres y niñas". "Recordamos que afirmar que la igualdad ya está conseguida no responde a la realidad", ha añadido.

Fernández ha destacado que España "necesita un nuevo modelo social y económico de cuidados, basado en la corresponsabilidad, el reconocimiento y la redistribución", así como "empleo digno, igualdad salarial y condiciones laborales que permitan a las mujeres desarrollar su proyecto vital sin renunciar a su autonomía".

En su intervención, ha reclamado también el "abolicionismo frente a la prostitución, la trata, los vientres de alquiler y la pornografía como formas de explotación y violencia sexual". "Asimismo, reivindicamos que la respuesta pública ante la violencia de género sea integral, sostenida y libre de retrocesos especialmente en un momento de aumento del discurso negacionista".

COMUNICADO POR EL 8 DE MARZO

A continuación, las representantes de las organizaciones de la Plataforma han leído el comunicado que indica que el 8 de marzo "es memoria histórica: un hilo que nos une con aquellas mujeres que, antes que nosotras, ampliaron derechos y abrieron camino. Es un recordatorio de que la desigualdad y la explotación que sufrimos las mujeres no son episodios aislados, sino una estructura que atraviesa nuestras vidas".

Por eso, "un año más, y como cada día, desde la Plataforma 8 de Marzo, alzamos la voz como parte del movimiento feminista que, desde hace siglos, conquista derechos, transforma leyes, cuestiona privilegios y fortalece la democracia. Un movimiento que hace Historia. Este 8 de marzo volvemos a las calles a gritar alto y claro que ¡fascismo nunca más!!!".

"La memoria colectiva del feminismo es la herramienta de construcción democrática y un futuro libre de fascismo; recordaremos a las miles de mujeres que no encajaban en el ideal nacionalcatólico y que, por ello, sufrieron la represión sexual y moral del franquismo", han añadido.

En este punto, han recordado que "como instrumento de control de las mujeres, el franquismo constituyó el Patronato de Protección a la Mujer. Hoy sus herederos pretenden volver a aquellos tiempos pasados, ignorando la fuerza de la sororidad y del feminismo. Llevamos demasiado tiempo escuchando de esos fascistas frases y comentarios que mienten sobre el legado feminista, bulos que con el paso del tiempo y el avance de los acontecimientos, con la apariencia de inocentes, irónicos, o incluso, algunos graciosos, hablan de las bondades de la dictadura, pero no, con Franco no se vivía mejor".

Para la Plataforma "es curioso que las mismas personas que piden más libertad, y que describen nuestro estado actual de democracia como una dictadura, son las mismas que defienden a bombo y platillo falsedades como que Franco fue el salvador de este país y el máximo exponente de las libertades en toda la historia de España". "Lo peligroso, no solo es que no se les corrige, sino que se da difusión a mensajes en medios y redes de dudosa profesionalidad, lanzando bulos, mentiras, y opiniones de hechos no contrastados", han advertido.

Estas ideas "no solo están surgiendo exclusivamente en nuestro país, en este tiempo, que prometía horizontes de justicia y emancipación, nos está mostrando el peligroso avance de fuerzas reaccionarias que quieren devolvernos al silencio, y somos las mujeres las que estamos en la primera línea de ese retroceso". "En América, en Rusia, en Oriente Medio, en Europa y en España, la ultraderecha ocupa instituciones y difunde el mensaje de que la igualdad es privilegio y no un derecho. Hoy aquí afirmamos que cada paso atrás en los derechos de las mujeres es un golpe contra la democracia misma", han asegurado.

Urge por tanto, han señalado "una coeducación que llegue a las esfera digital, que forme en pensamiento crítico frente a discursos machistas y enseñe a mirar con ojos feministas los cuerpos, los algoritmos y los mensajes que circulan por la red", al tiempo que han indicado que "las niñas deben de crecer libres de estereotipos sin verse reducidas a una imagen ni convertidas en mercancía".

La Plataforma también ha indicado que ese día quieren mostrar "su manera expresa a las mujeres del mundo que cada día afrontan riesgos y situaciones de todas las formas imaginables de las violencias patriarcales, a la vez que cada día más mujeres en el mundo ven recortados sus derechos, especialmente los reproductivos, especialmente a las mujeres de Afganistán, de Irán, de Palestina, que además, sufren genocidios y violencias en guerras y conflictos a menudo olvidados y fuera de los focos mediáticos".

En el plano laboral, han lamentado que "la parcialidad, la precariedad y la discriminación siguen siendo una constante para las mujeres", así como se han mostrado preocupadas por la "persistencia de las violencias contra las mujeres, especialmente los casos de acoso sexual y por razón de sexo, que tiene lugar en relación al trabajo".

"Ante tanta violencia, guerras devastadoras que destruyen vidas y el planeta, saldremos a la calle a reclamar que el feminismo es la única respuesta posible", han asegurado, para manifestar que "decimos basta porque exigimos una vida libre de violencias, de explotación, de desigualdades; una vida en paz, con derechos, con justicia, con libertad". "Mientras la violencia continúe en todas sus expresiones, nuestra lucha no se detendrá", han concluido.