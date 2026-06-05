La Plaza de los Cuentos de Logroño será una isla climática con nuevo arbolado, un huerto urbano y nebulizadores - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la estrategia Logroño Ciudad Circular, acaba de comenzar la obra de una intervención quirúrgica de gran impacto en la Plaza Los Cuentos: la plantación de tres tilos, la creación de un pequeño parterre que acogerá un huerto urbano vecinal y la instalación de un paseo de nebulizadores.

Esta acción, desarrollada en colaboración con Concéntrico, supone un paso concreto hacia la estrategia de despavimentación ("depaving") y la creación de una isla climática en pleno centro urbano, en el Barrio de Madre de Dios y junto a la Biblioteca Rafael Azcona, recuperando suelo permeable y mejorando el confort térmico de la plaza.

El arbolado urbano, combinado con sistemas de nebulización, es una de las herramientas más eficaces para combatir el calor extremo y la contaminación.

Los tilos proporcionarán sombra natural, reducirán la temperatura ambiente y absorberán partículas contaminantes, mientras que los nebulizadores refrescarán el aire en los días más calurosos, generando un microclima fresco que contrarresta el efecto isla de calor.

Esta intervención forma parte de un conjunto de medidas que se irán extendiendo progresivamente a otros espacios públicos de Logroño, avanzando hacia una ciudad más verde, más fresca y más habitable.