El plazo de presentación de propuestas para 'Escenario Insólito' se desarrollará del 25 de mayo al 21 de junio

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la vicepresidenta de AESCENA, Begoña González, presentan una nueva convocatoria de ‘Escenario Insólito’, que formará parte de la futura programación del Festival Actual 2027 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de propuestas para la duodécima edición 'Escenario Insólito' 2027, programación teatral que se incluye en el Festival 'Actual', se desarrollará del 25 de mayo al 21 de junio. Ha sido presentado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la vicepresidenta de la Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escénicas de La Rioja (AESCENA), Begoña González Hidalgo.

Con esta nueva convocatoria, Iturriaga ha destacado que la iniciativa "se consolida como un programa de incentivo a la creatividad escénica local y de generación de nuevos públicos, ofreciendo a las compañías una oportunidad para experimentar, desarrollar nuevas propuestas y facilitar su posterior visibilidad y distribución más allá del ámbito regional".

Tras el proceso de deliberación del jurado, cuyo fallo se dará a conocer entre el 6 y 12 de julio, se seleccionarán un total de cuatro proyectos que formarán parte de la programación del festival en enero de 2027. De esta forma, apunta Gómez Hidalgo "Actual volverá a llevar el teatro y la creación escénica a espacios no convencionales, llenando la capital riojana de propuestas originales que invitan tanto a los actores como al público a salir del patio de butacas y explorar otros lugares donde sucede la vida, alejándonos de la cuarta pared del teatro convencional".

El programa está organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con la AESCENA y sirve para reforzar el compromiso institucional con el tejido profesional de las artes escénicas de la comunidad.

REQUISITOS

Las propuestas a presentar por las compañías, entre otros requisitos, deberán ser de nueva creación, con temática libre, con una duración de entre 30 y 50 minutos, y serán valoradas en función de criterios como la actualidad de la dramaturgia, la innovación estética, el enfoque contemporáneo, la viabilidad técnica o el potencial de exhibición en otros circuitos y festivales. Asimismo, se tendrá en cuenta el riesgo escénico, el carácter rupturista y su temática transgresora. Para aspirar a la convocatoria, las compañías interesadas deberán rellenar un formulario de inscripción disponible en este enlace.

El jurado, compuesto por dos representantes de la Dirección General de Cultura, un representante de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), un representante de AESCENA y un experto en artes escénicas, designado por la Dirección General, deliberará a partir del 22 de junio las propuestas presentadas para comunicar su selección antes del 12 de julio.

Así, las compañías seleccionadas recibirán un incentivo económico para el desarrollo del montaje, con un importe máximo de 7.000 euros (IVA incluido), destinado al proceso creativo de cada propuesta, y dispondrán de más de cinco meses para desarrollar todo el proyecto antes de su estreno en el festival Actual 27.

Además de la exhibición de las obras durante el festival, las compañías participantes se comprometen a desarrollar acciones de mediación con el público, como coloquios o encuentros, así como posibles colaboraciones con centros educativos y entidades vinculadas a la formación en artes escénicas, "reforzando así su dimensión formativa y su papel en la generación de nuevos profesionales, favoreciendo la participación de jóvenes en procesos creativos y promoviendo el acceso a la cultura", ha declarado Iturriaga.

COLABORACIÓN CON 'BADARÁN QUE HABLAR' Y 'RINCONES Y RECOVECOS'

La programación se completará con la incorporación de otras dos propuestas procedentes de colaboraciones con iniciativas culturales como el certamen de microteatro 'Badarán que hablar' y el festival asturiano 'Rincones y Recovecos', dentro de una estrategia de intercambio que busca ampliar la visibilidad de las compañías riojanas en el ámbito nacional. Las obras ganadoras de cada uno de estos certámenes formarán parte del ciclo 'Escenario Insólito' de Actual 27.

Además, el público volverá a tener un papel activo en el desarrollo del ciclo, participando en la valoración de los espectáculos y en la concesión de un premio que permitirá a una de las compañías actuar en la próxima edición del festival asturiano. En este sentido, en la edición de este año de 'Rincones y Recovecos' se ha programado '¿Bene?' de la compañía riojana Mon Teatro, obra premiada por el público en la pasada edición de Actual.