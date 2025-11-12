El Pleno de Calahorra denuncia a Burcor por unas obras que habrían contado con autorización verbal del Ayuntamiento

Archivo - Vista de Calahorra con el Ayuntamiento al fondo - LA RIOJA TURISMO - Archivo

PSOE e Izquierda Unida asegurov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Calahorra, reunido a primera hora de esta tarde, ha aprobado una sanción de 30.000,01 euros a Burcor Producciones por unas obras que el Ayuntamiento habría autorizado verbalmente, según aseguran tanto la empresa como los grupos municipales de PSOE e IU.

Este asunto se retiró del orden del día del Pleno extraordinario del pasado lunes para abordarlo hoy en una nueva sesión extraordinaria, tras clarificar algunos detalles.

La denuncia a Burcor Producciones se basa en que realizó movimiento de tierras y supresión de vegetación junto al río Cidacos, en el entorno del recinto en el que organiza los festivales Holika y Gran Reserva. Estas obras estarían justificadas para facilitar una vía de evacuación ante una posible emergencia pero no contaron con autorización por escrito.

PSOE e IU están de acuerdo en que Burcor va a tener que hacer frente a una sanción "por hacer algo para lo que se le dio autorización verbal"; pero no se ponen de acuerdo en quien dio esa autorización sobre unos terrenos que no son municipales sino de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Según el PSOE la autorización vino del concejal de Urbanismo del PP, Antonio Mazo, al que culpa de lo ocurrido.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, aseguró en el pasado Pleno extraordinario que "el Ayuntamiento era consciente de lo que se estaba haciendo" y señaló a una técnico municipal como origen de la autorización: "Dijo que aquel terreno era del Ayuntamiento y que había que limpiarlo para tener la zona de evacuación en condiciones y que cuanto antes se hiciera, mejor que mejor".

Estas palabras dieron lugar a un enfrentamiento PSOE-IU con cruce de notas de prensa, durante el día de ayer, en una de las cuales los socialistas revelaron que la técnico a la que se refirió IU es la arquitecta municipal.

Con esta situación previa se ha celebrado hoy el Pleno extraordinario para determinar sancionar a Burcor. En esta sesión no han podido participar el concejal de IU, Óscar Moreno, ni el popular Antonio Mazo -edil de Urbanismo- por haber actuado ambos como testigos en la investigación del caso, estando obligados legalmente a inhibirse.

Eso sí, Óscar Moreno ha podido intervenir inicialmente para pedir la suspensión del Pleno por no contar con expediente previo de comisión informativa. La alcaldesa ha rechazado el argumento alegando que en los plenos extraordinarios no es obligatoria la existencia de una reunión previa de comisión informativa.

Rebeca Sáenz, del PSOE, ha cargado las tintas sobre "el importante daño medioambiental causado" y ha calificado lo sucedido de "escándalo y desaguisado por la incompetencia del PP".

VOX se ha abstenido pero ha dicho que no se está cumpliendo el principio de imparcialidad debido a la relación municipal con la parte que va a ser multada y ha anunciado que pedirá una comisión de investigación.

El PP ha mantenido un perfil bajo admitiendo que las obras no contaron con permiso por escrito, por lo que junto al PSOE ha votado a favor de imponer a Burcor Producciones una sanción de 30.000,01 euros.

"SIEMPRE ACTUÓ CON PERMISO DEL AYUNTAMIENTO"

El CEO de Burcor Producciones, Mario Cornago, que ha acudido a la sesión en el salón de plenos, ha declarado a los medios de comunicación que su empresa "siempre actuó con permiso del Ayuntamiento".

Cornago no ha querido precisar de qué instancia municipal recibió la autorización para realizar las obras, pues considera que es el Ayuntamiento como institución el que dio el visto bueno. Además, Mario Cornago ha anunciado acciones legales señalando el daño hecho a la imagen de marca.

Paradójicamente, al finalizar el Pleno, corporativos de todas las formaciones políticas se han acercado a saludar al CEO de Burcor.