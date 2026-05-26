El pleno de Calahorra rechaza una moción socialista para crear vivienda joven en un edificio de la Seguridad Social

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra rechazó, en su pleno ordinario del mes de mayo, una moción planteada por el Grupo Socialista en la que se proponía la creación de crear vivienda para los jóvenes en el edificio del Paseo del Mercadal propiedad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Ante la "urgencia de actuar de manera coordinada para facilitar el acceso a la vivienda, la concejala del PSOE Rebeca Sáenz expuso su idea de paliar la situación con las viviendas existentes en los números 14-16 del Mercadal, edificio en el que el INSS dispone de 14 viviendas que actualmente no están habitadas.

El organismo estatal tiene en el mismo bloque los locales de sus oficinas en Calahorra que, según Sáenz, podrían trasladarse al edificio de la calle Paletillas 9, que hasta hace poco albergaba el Centro de Día pero que hoy se encuentra vacante.

Desde VOX se señaló que "el problema de la falta de vivienda y su elevado precio se soluciona liberando suelo, haciendo más viviendas, liberando el precio de construcción y dando más seguridad jurídica a quienes dispongan de viviendas para que las pongan en alquiler garantizando que no serán ocupadas".

Para los populares, la propuesta del Grupo Municipal Socialista en Calahorra responde "a un Plan Estatal de Vivienda cosmético y de propaganda que llega tarde, mal y sin contar con las comunidades", lo que "demuestra la moción del PSOE es el fracaso de la política de Su Sanchidad en materia de vivienda".

Así lo dijo Mario Nafría, que instó a "mirar a la realidad y dejarse de cuentos: crear vivienda, construir, y crear una jurisprudencia que blinde a los propietarios de cara a la ocupación y a los impagos".

Según Nafría, la moción del PSOE estaba "llena de buenas intenciones pero con muchas lagunas, errores técnicos y cosas que dejan en el aire y que la hacen inviable".

El edil popular justificó así la presentación de una enmienda transaccional a la propuesta del PSOE que corregía errores, multiplica las oportunidades y daba una respuesta más ambiciosa al añadir a las viviendas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, otras que se podrían crear en el edificio de la Agencia Tributaria -que se encuentra en la calle Dos de Mayo- unificando los servicios de Hacienda y de la Seguridad Social en un único edificio: el edificio de Paletillas 9.

El PSOE no aceptó la enmienda transaccional del PP y el PP no aceptó la proposición del PSOE, de manera que se perdió una oportunidad para crear vivienda en pisos y locales que las instituciones del Estado tienen en Calahorra. A la hora de votar, la propuesta socialista fue rechazada. La votaron a favor PSOE e IU, votó en contra el PP y se abstuvieron los concejales de VOX.

APROBADAS DOS MOCIONES DE LA OPOSICIÓN.

VOX trasladó al pleno "la preocupación de los vecinos al detectar áreas afectada por una creciente plaga de cucarachas que exige una acción efectiva, preventiva y correctiva.

Según este partido, la plaga afecta a locales hosteleros y viviendas, por lo que pidió "aumentar las frecuencias e intensidades en los planes de control de plagas y elaborar un plan extraordinario de aplicación inmediata para el control de chinches, cucarachas y roedores".

El concejal Manuel de los Reyes pidió "que se refuercen las labores de prevención y periódicas en parques y jardines y espacios públicos y habilitar un canal ágil de comunicación vecinal para la notificación de incidencias que facilite la rápida actuación".

El concejal de IU, Óscar Moreno, dijo que también a su grupo le han transmitido los vecinos este problema y cree que "ciertamente, en momentos puntuales, hay que hacer algo más que lo acostumbrado".

El concejal popular David Antoñanzas dijo que "en efecto, había y hay este problema" pero añadió que "se está actuando con un nuevo contrato en 2024 que incrementa cuantitativa y cualitativamente con actuaciones preventivas mensuales y correctivas según la incidencia".

Según los datos de Antoñanzas, la periodicidad de las actuaciones es mensual en vez de trimestral, como era antes del contrato suscrito en 2024 y se han realizado 50 acciones correctivas a demanda de los vecinos. Señaló también que "tras aplicar los productos contra las plagas hay que esperar un tiempo para que actúe y porque se trata de productos complicados".

David Antoñanzas lamentó que "la normativa actual se preocupa más de los animales que de los humanos y añadió que el contrato actual de control de insectos y roedores cumple todo lo solicitado por VOX en su moción". Así las cosas, en la votación los populares (10 votos) se abstuvieron y la proposición fue aprobada con 8 votos del PSOE, los 2 de VOX, y 1 de IU.

La otra moción aprobada fue presentada por el Partido Socialista al objeto de tomar las medidas necesarias para crear un aparcamiento gratuito en el solar de la Casa de Las Medranas.

La popular Reyes Zapata no admitió de buen grado la propuesta del PSOE y habló de "una obra que bajo el Gobierno Municipal del PSOE quedó desierta en la adjudicación, que fue corregida y que en 2023 ya se valoró por encima de los 400.000 euros".

"Calahorra no necesita más coches a presión en el casco antiguo ni un aparcamiento masivo en Las Medranas para atraer más vehículos a sus calles más estrechas", añadió Zapata.

Esteban Martínez dejó en evidencia al PP al recordar que el proyecto de crear un aparcamiento en Las Medranas "ya estaba contemplado por el PP a pesar de que ahora se niegue a hacerlo". Además, para el PSOE un aparcamiento de 29 plazas no se puede definir como masivo.

En cuanto al coste, Martínez subrayó que su moción en ningún momento hizo referencia a la necesidad de un coste elevado y fue muy incisivo al señalar las plazas de aparcamiento suprimidas por el PP en esta legislatura.

"30 en la calle Paletillas, 16 en avenida del Pilar, 25 en la calle San Blas, 10 en el Conservatorio de Música, 20 en la plaza de la Constitución y más de 230 en el solar del Silo; en total 300 a cambio de nada", dijo Martínez. Así las cosas, la moción del PSOE se aprobó con el apoyo de todos los partidos de la Oposición y los votos en contra del PP.

MÁS ACUERDOS.

Se aprobó por unanimidad la determinación de festivos locales para 2027 que serán, el miércoles 3 de marzo y el martes 31 de agosto.

También en la sesión, se modificó por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones en lo que afecta a la Asociación de Amigos de la Catedral de Calahorra. De "restauración de la capilla del Niño Jesús" pasa a denominarse "restauración de la capilla del Pilar".

Igualmente por unanimidad se aprobó la recuperación de las determinaciones de calidad de origen de la UE2 "Conservas Serrano" (Plaza de Roma). El concejal de Urbanismo, Antonio Mazo, al explicar el asunto se refirió a "una situación singular que afectaba a dicha plaza por el desnivel del terreno".

Al parecer esto causa que los sucesivos edificios proyectados en ella tengan los aleros alineados pero distintas alturas según la rasante del terreno. De esa manera, hay edificios con planta baja más siete alturas cuando lo contemplado en el Plan General Municipal era planta baja más cinco alturas.

Esta circunstancia originó que la Plaza de Roma se quedara fuera de la ordenación urbanística y no pudiera construirse en ella. Con la modificación se subsana un error del Plan General Municipal y regulariza la situación para que se pueda seguir urbanizando la zona en la que hay dos solares por edificar.