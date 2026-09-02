El Pleno del Debate sobre el Estado de la Región concluye con la aprobación de 120 propuestas de resolución - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Debate sobre el Estado de la Región ha finalizado esta tarde con la votación de las 1.162 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios y calificadas ayer por la Mesa del Parlamento, de las que finalmente se han aprobado 120.

De las 445 propuestas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista se han aprobado 28; de las 296 del Grupo Parlamentario VOX han salido adelante 26; y de las 375 que propuso el Grupo Parlamentario Podemos-IU han obtenido el visto bueno 20; mientras que se han aprobado las 46 registradas por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.

El debate y votación de las propuestas de resolución ha puesto punto final al Pleno del Debate del Estado de la Región, cuya primera sesión comenzó ayer con la intervención del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y se ha reanudado esta mañana con las intervenciones de los grupos parlamentarios.